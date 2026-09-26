Sagcy, cantante venezolana, con sólo 23 años ha logrado ser una figura reconocida en plataformas digitales y escenarios internacionales. Actualmente acumula más de cuatro millones de seguidores en TikTok y más de 1.7 millones en Instagram.

Descubre en La Razón de México quién es esta famosa figura de Internet, cuál es su trayectoria y cuál es su nombre real.

¿Quién es Sagcy, nombre real de la cantante venezolana?

Sagcy nació como Georgina Romero el 27 de enero de 2003 en Maracaibo, Zulia, Venezuela. Con apenas 23 años, se ha convertido en una figura reconocida de su país pues ha incursionado como cantante, compositora, influencer y creadora de contenido.

En Instagram compartió con sus fans una sesión de fotos con la que festejó sus 23 primaveras.

Sagcy en sesión de fotos por su cumpleaños 23, en enero de 2026. ı Foto: IG sagcy/jenniferphotography21

Su carrera comenzó en 2020 con el sencillo “Mala”, y rápidamente ganó notoriedad con “Si se da”, tema que impulsó el #SiSeDaChallenge en redes sociales y la colocó en el radar de la música urbana.

Desde entonces, Sagcy ha lanzado canciones como “Te fuiste”, ”Bailando”, “Latidos”, “Sola” y “Tequila”, trabajando con productores reconocidos como Josh D’Ace, Cvstillo y Chael Produciendo, este último famoso por colaborar con El Alfa

Actualmente la venezolana cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, con quienes comparte fotografías de sus viajes y videos de humor junto a su pareja. En TikTok, donde se puede encontrar bajo el usuario @sagcyofi, tiene cuatro millones de seguidores.

Actualmente Sagcy mantiene una relación con Etervidos, creador de contenido de TikTok de 29 años, con quien vive en Estados Unidos. Según la información publicada en sus redes sociales, la pareja aún no tiene hijos en común, pero los fans están ansiosos por que inicien una familia juntos.

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