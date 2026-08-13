¿Quién es ‘El Servidor’, el niño que predijo terremoto? ¿Qué dijo sobre México?

Venezuela continúa lidiando con los estragos de los sismos que ocurrieron en julio, y ahora Colombia está atravesando por lo mismo, lo que ha llevado a muchas personas a recordar a aquellos creadores de contenido que predijeron ambos hechos.

Los terremotos de grandes magnitudes que han ocurrido en países sudamericanos en los últimos meses han causado preocupación entre las personas, pues debido a que México se encuentra situado en zona de alta sismicidad, muchos se preguntan si esto también pasará en el país.

Además de la angelóloga María Claudia Forero Mejía, ahora los internautas recuerdan que el menor de edad conocido en redes sociales como “El Servidor” habló sobre los sismos de Venezuela antes de que ocurrieran.

‘El Servidor’ predijo los sismos de Venezuela y Colombia

Jesús López, un menor de edad originario de Venezuela conocido como “El Servidor” realiza videos y los publica en la red social TikTok, y el 13 de mayo realizó una publicación hablando sobre el sismo de Venezuela.

“Yo uso este siervo para que sean advertidos y no se pierdan a los acontecimientos. Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mi. Luego llegarán dos terremotos que sacudirán al país de forma trágica” comparte el creador de contenido.

Sobre el sismo de Colombia, Jesús López dijo que se sentía muy dolido por lo que pasó en Colombia, y apuntó que “ya se están cumpliendo todos los mensajes proféticos que dijo nuestro señor Jesucristo por medio de sus palabras”.

Aseveró que “los terremotos son solo una señal de inicio de dolores”; sin embargo, envió un mensaje de empatía para Colombia y para Venezuela, y aseguró que en varios países de latinoamérica ocurrirán desastres naturales.

¿Qué dijo ‘El Servidor’ de México?

Ante el cuestionamiento de una internauta sobre si en México también se registraría un sismo, “El Servidor” respondió “lee Mateo 24”, haciendo referencia al mensaje bíblico en el que se habla sobre pofrecías.

En dicho apartado de la Biblia Jesús pide a sus dicípulos que no se dejen engañar por falsos profetas, y señala guerras, hambre, peste y terremotos que se comenzarán a registrar y a generar sufrimiento en el mundo.

Los sismos son eventos impredecibles, por lo que cualquier tipo de predicción o profecía intuitiva por parte de creadores de contenido no están basadas en hechos científicos, sino en las creencias propias de cada uno.

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