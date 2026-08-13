Aumenta a 273 la cifra de muertos tras terremoto de Colombia

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, informó que la cifra de fallecidos tras el fuerte terremoto que azotó Colombia el 10 de agosto aumentó a 273.

Además, se reportan aún al menos 377 personas desaparecidas, mientras las labores de búsqueda y rescate en los inmuebles colapsados de diversas ciudades del país continúan.

Durante su comparecencia, el director de la UNGRD estimó que al menos existen tres mil 824 personas lesionadas, a tres días del sismo.

Además, 40 mil 753 familias estarían damnificadas, registrando un total de 12 mil 584 viviendas completamente destruidas y más de 74 mil con daños estructurales.

Dentro de los inmuebles censados por las autoridades colombianas se encuentran 2 mil 198 escuelas, 216 centros de salud y cinco aeropuertos.

Tras el terremoto en Colombia, equipos de rescate buscan sobrevivientes en Cali, el 11 de agosto de 2026. ı Foto: AP

Se trata de un balance preliminar mientras los equipos de rescate continúan las operaciones para localizar a posibles víctimas de entre los escombros en las zonas afectadas por el terremoto, entre las que destacan las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.

Cali ha sido una de las ciudades más afectadas por el sismo, pero también de las más atendidas en la emergencia debido a su fácil acceso terrestre y aéreo. La ayuda ha tardado más en llegar a otros lugares como Chocó, el epicentro del terremoto y una de las zonas más pobres del país, a menudo asediada por grupos armados enfrentados. A gran parte sólo se llega en barco, a través de la selva o en avión.

El presidente Abelardo de la Espriella, recién posesionado en el cargo, declaró el desastre nacional y la emergencia económica para poder establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso y prometió destinar ese dinero a la construcción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.

Colombia ha recibido ofrecimientos de ayuda de muchos países y organizaciones. De la Espriella informó el jueves que Emiratos Árabes Unidos donará 10 millones de dólares y la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares.

🔴Atención: El director de la UNGRD, David Tamayo, explicó que Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales para la búsqueda y rescate de las personas afectadas por el terremoto: Israel, Estados Unidos, El Salvador y… pic.twitter.com/U2D1yMMoAp — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 12, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT