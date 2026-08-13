Día del Zurdo 2026: Los mejores memes para enviar por WhatsApp

Este 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo, por lo que aquí en La Razón te compartimos algunas imágenes divertidas que puedes usar en tus redes sociales para publicarlas o enviárselas a alguien que conozcas.

Las personas que escriben con la mano izquierda han sido señaladas socialmente en distintos momentos de la historia, pues anteriormente se les asociaba con cosas negativas como la mala suerte, o se pensaban que tenían un mal estado de salud.

El actual el Día Internacional del Zurdo comenzó a celebrarse a partir de la década de 1990, pues un club de personas zurdas buscaban que los fabricantes consideraran que al utilizar la mano izquierda tenían dificultades cotidianas con algunos productos.

Meme Día del Zurdo ı Foto: Redes Sociales

Se estima que, a nivel mundial, la población que es zurda es de poco más del 10 por ciento, por lo que muchos productos como las tazas con figuras divertidas o impresiones están pensadas para tomarlas con la mano derecha.

Meme Día del Zurdo ı Foto: Redes Sociales

En el mundo existen personas diestras, que utilizan la mano derecha como mano dominante; las zurdas, que utilizan la mano izquierda como mano dominante; los ambidiestros, que pueden utilizar ambas extremidades por igual; y los ambilevo, quienes tienen dificultades para utilizar cualquiera de las dos extremidades.

Hoy celebramos a quienes viven en un mundo de diestros y aun así se las ingenian para hacerlo todo a su manera.



Feliz Día del Zurdo. 🫲#DíaDelZurdo #Zurdos #13DeAgosto #DatoCurioso pic.twitter.com/xen1zyLaAe — Contraloría Digital MX (@Contraloria_MX) August 13, 2026

Personajes zurdos famosos

Existen muchas personas famosas que son zurdas, y entre las más destacadas se encuentran deportistas, personajes de la historia, políticos, músicos, y actores que tal vez conozcas.

Meme Día del Zurdo ı Foto: Redes Sociales

Entre los deportistas Zurdos se encuentran Diego Armando Maradona, Pelé, Romario, Oscar de la Hoya, Ayrton Senna, Marcelo “Chino” Ríos, Guillermo Vilas, John McEnroe, Martina Navratilova, Rafael Nadal, y Lionel Messi.

Meme Día del Zurdo ı Foto: Redes Sociales

Entre los músicos zurdos se encuentran Gustavo Cerati, Charlie García, Vicki Carr, Natale Cole, Kurt Cobain, Phil Collins, Billy Corgan, Judy Garland, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Robert Plant, Seal, Ringo Starr, Ian Paic, Paul Simon, Bob Geldorf, y Chabuca Granda.

Meme Día del Zurdo ı Foto: Redes Sociales

Entre los actores zurdos se encuentran Charlie Chaplin, Angelina Jolie, Tom Cruise, Matthew Broderick, Matt Dillon, Olivia de Havilland, Robert DeNiro, Richard Dreyfuss, Nicole Kidman, Keanu Reeves, Peter Fonda, Greta Garbo, y Whoopie Goldberg.

Meme Día del Zurdo ı Foto: Redes Sociales

Anteriormente se obligaba a las personas zurdas a aprender a utilizar su mano derecha, pues en algunas culturas incluzo eran vinculados con el demonio debido a que se decía que Satanás bautizaba a quienes le seguían con la mano izquierda.

Meme Día del Zurdo ı Foto: Redes Sociales

En la actualidad algunas marcas de artículos difíciles de utilizar para las personas zurdas han optado por lanzar diseños invertidos o ergonómicos, con la finalidad de evitar que deban forzar la postura natural de su mano al usarlos.

Meme Día del Zurdo ı Foto: Redes Sociales

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