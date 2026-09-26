La presentadora y actriz española Laura Moure atraviesa una etapa muy especial pues está a poco tiempo de dar a luz a su primera hija, fruto de su relación con Kiko Chica, con quien contrajo matrimonio en abril de 2025, tras 23 años de historia juntos.

La noticia de su embarazo ha despertado gran interés en el público, que ahora quiere conocer más sobre la vida personal de la conductora y, en particular, quién es su esposo; en La Razón te contamos.

¿Quién es Laura Moure?

Laura Moure nació en Madrid, España, en 1985; es una presentadora de televisión, actriz y modelo. Su carrera incluye participaciones en programas como La Ruleta de la Suerte, donde se ganó el cariño de la audiencia por su carisma y humor.

Además, ha trabajado en teatro y publicidad, mostrando versatilidad en distintos ámbitos del entretenimiento. En abril de 2025 celebró su boda con Kiko Chica, un evento íntimo que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, pues llevaban 23 años de novios.

¿Quién es Kiko Chica, el novio de Laura Moure, y de qué trabaja?

Kiko Chica es un empresario español dedicado al sector de la hostelería y la restauración. Su perfil discreto contrasta con la exposición mediática de su esposa, ya que prefiere mantener un bajo perfil en redes sociales y concentrarse en sus proyectos profesionales.

En Instagram, donde se encuentra con el usuario @kikoxica, cuenta con apenas 658 seguidores y 218 publicaciones.

Según medios locales, la pareja de Laura Moure ha impulsado negocios relacionados con la gastronomía y la gestión de locales, lo que le ha permitido consolidarse en su área.

Tras su boda en 2025, ambos han compartido algunos momentos familiares y ahora esperan con ilusión la llegada de su primera hija, a quien, según publicaciones de la actriz española, se llamará Zoe.

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