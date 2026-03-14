El mundo de la cultura española se despide de una de sus figuras más queridas este sábado 14 de marzo; se confirmó la muerte de Gemma Cuervo, actriz que marcó generaciones tanto en el teatro como en la televisión.

La intérprete falleció a los 91 años en el Hospital de La Paz de Madrid, dejando tras de sí un legado que abarca más de seis décadas de trabajo en escenarios y pantallas. Es recordada por su participación en Aquí no hay quien viva y La que se avecina.

Su partida ha generado una ola de mensajes de cariño hacia sus hijos, Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo, también parte del mundo del entretenimiento, quienes han recibido en redes sociales el apoyo de colegas y admiradores.

Muere Gemma Cuervo, leyenda española del teatro y televisión

Gemma Cuervo murió este sábado a los 91 años, en el Hospital de La Paz de Madrid, confirmó el programa Fiesta hoy.

La actriz nacida en Barcelona en 1934 se formó en el Teatro Español Universitario y debutó bajo la dirección de Adolfo Marsillach. Muy pronto se convirtió en una presencia habitual en el espacio de televisión de Estudio 1, donde participó en más de doscientas dramatizaciones en blanco y negro, forjando su prestigio como una actriz versátil.

Su carrera teatral la llevó a trabajar con la Compañía Lope de Vega de José Tamayo y, junto a su entonces marido Fernando Guillén, impulsó montajes de autores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Edward Albee, arriesgándose con textos cargados de filosofía y pensamiento social.

En el cine, Gemma Cuervo participó en títulos como El mundo sigue (1965), la cual fue censurada en su momento por su visión crítica de la posguerra, además de Los chicos del Preu (1967), Señora doctor (1974) y Odio mi cuerpo (1974). Décadas más tarde regresó con proyectos como El sueño de una noche de San Juan (2005) y La reina del convento (2024).

Su talento fue reconocido con premios como el Ercilla, el Ondas, la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid y galardones de asociaciones teatrales independientes.

🎖️ Gemma Cuervo, Premio de Teatro de la Comunidad de Madrid en los #22PremiosCultura.



🎭 En 1969 fundó su propia compañía y, a partir de ese momento, consolidó una sólida carrera que abarca más de 50 años de éxitos en el teatro, el cine y la televisión. #MadridEsCultura pic.twitter.com/9EtkbYvN0W — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) September 30, 2024

Sin embargo, su mayor popularidad llegó gracias a la televisión contemporánea. Primero con Médico de familia, y después con Aquí no hay quien viva, donde interpretó a Vicenta, un personaje entrañable que la convirtió en icono de la comedia española.

Más tarde, continuó en La que se avecina, que también se mantiene vigente en la memoria colectiva del país. Su trabajo junto a Emma Penella y Mariví Bilbao dio vida a un trío inolvidable que aún hoy es recordado por nuevas generaciones en redes sociales.

Gemma Cuervo se retiró hace una década para vivir con tranquilidad junto a sus seres queridos, pero hasta sus últimos días compartió reflexiones en redes sociales sobre la vida, la empatía y el amor familiar.