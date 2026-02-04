Muere la actriz Aurora Sánchez, quien dio vida a Manuela en Ana y los 7

El mundo de la televisión española se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Aurora Sánchez, a los 66 años. La intérprete es recordada por su entrañable papel de Manuela, la cocinera en la exitosa serie Ana y los 7.

La noticia fue confirmada el martes por la Unión de Actores y Actrices de España, que, a través de un comunicado difundido en redes sociales, expresó su pesar y envió condolencias a familiares, amigos y colegas de profesión. “Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. DEP”, escribieron en X.

Internautas han expresado su pesar ante la muerte de la famosa, quien destacó en cine, teatro y televisión durante más de 40 años, donde supo ganarse el cariño del público gracias a su talento y carisma.

¿Quién era Aurora Sánchez, actriz que dio vida a Manuela en Ana y los 7?

Aurora Sánchez nació en Huelva, Andalucía, al sur de España, y desde muy joven mostró inclinación por las artes escénicas. Su carrera se desarrolló principalmente en televisión y teatro, donde demostró una versatilidad que le permitió transitar con naturalidad entre la comedia y el drama.

El gran salto a la popularidad lo dio con Ana y los 7, una serie que fue emitida en la primera década de los 2000, en la que interpretó a Manuela, la cocinera de la familia protagonista.

Su personaje se caracterizaba por estar lleno de ternura y humor, de modo que se convirtió en uno de los más queridos por la audiencia. A partir de entonces, Aurora Sánchez es considerada una figura entrañable de la televisión española.

Además de su participación en Ana y los 7, la actriz brilló en otras producciones como Acacias 38, donde dio vida a Paciencia, un papel que le permitió mostrar una faceta más dramática. También actuó en Policías, en el corazón de la calle, Apaga la luz y Lalola.

En teatro, Aurora Sánchez destacó en la obra La madre que me parió, confirmando su capacidad para adaptarse a distintos formatos y estilos interpretativos sin dificultad.

La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas muestras de afecto en redes sociales y medios de comunicación. Actores, directores y seguidores han recordado a la intérprete por su talento y la calidez humana que transmitía tanto dentro como fuera de los escenarios.

Ana Obregón, protagonista de Ana y los 7, le dedicó unas emotivas palabras en Instagram, donde subrayó la luz que Aurora Sánchez aportó al proyecto y a quienes compartieron con ella momentos de trabajo y amistad.