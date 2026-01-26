Gloria Aura: El teatro me otorgó la credibilidad como artista

El teatro musical mexicano dará un golpe sobre la mesa en marzo próximo con el estreno de Matilda, el musical que Alejandro Gou define como su producción más ambiciosa hasta la fecha. Entre los rostros que darán vida al clásico está Gloria Aura, quien asumirá a la emblemática Miss Miel, acompañada de Jaime Camil, Verónica Jaspeado y Ricardo Margaleff en un reparto que deja clara la apuesta por un montaje de gran escala.

“Soy una persona muy afortunada de poder ser parte de un musical de esta magnitud con esta expectativa, con esta producción”, afirma sin rodeos la actriz en entrevista con La Razón. La convocatoria no la tomó por sorpresa: “Desde que me enteré de las audiciones ya me vengo preparando, ya vengo con mi coach vocal. Uno tiene que estar listo para las oportunidades”.

Para la actriz, el camino de esta carrera ha requerido disciplina quirúrgica. “Siempre busco tomar clases de baile, de canto y actuación, talleres… todo lo que se pueda tener en el bolsillo como armas para estos castings”, detalla. El resultado fue un sí rotundo de la producción. “Les gustó y soy una persona agradecida y privilegiada de estar aquí”, añade.

El Tip: Matilda el musical, se estrena el próximo 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1. El actor Jaime Camil será quien le dé vida a la temible directora Tronchatoro.

Tras días de ensayos, la actriz reconoce que descubrir a la maestra que acompaña el crecimiento emocional de Matilda exige capas y matices. “Tiene mucha nostalgia, muchos miedos, también tiene mucho poder interior que no se atreve a sacar. Es una mujer insegura, pero divertida y amorosa”, explica. A ello suma su dimensión escénica: “También es chistosa por sus mismas inseguridades. Es un personaje hermoso”.

La actriz no oculta su respeto por el papel. “Espero poder ser una buena representante de este personaje hermoso”, confiesa quien creció con la película noventera. “La vi miles de veces. Sé muy bien lo que como público quisiera ver si me sentara en la butaca”.

El material de referencia no sólo es emocional sino técnico: Vi la pel{icula muchas veces, el musical me lo eché… lo he visto como tres veces”, dice entre risas.

En el teatro encontró el músculo. A lo largo de su trayectoria, Gloria Aura ha transitado por televisión y música, los cuales le dieron tablas, pero el teatro musical terminó por darle identidad. “El teatro me vino a dar esa credibilidad como artista que antes me costaba mucho trabajo por ser nepobaby”, reconoce.

Hoy observa el ecosistema con entusiasmo: “Estoy impactada porque sí nos estamos volviendo la meca latinoamericana del teatro musical en español”. La cartelera lo confirma: “El año pasado vi la cartelera y dije: ‘qué increíble que tengamos todas estas opciones maravillosas’. Estamos tirándole para allá”.

A ello se suma algo central: lo irremplazable de la presencia humana. “Uno ya no sabe qué cosas son reales y cuáles no, pero en el teatro no hay manera de que el actor sea Inteligencia Artificial. Aquí estamos los seres humanos trabajando para que haya conexión humana”.

Entre proyectos audiovisuales en puerta y pláticas abiertas, la actriz prefiere concentración extrema. “Matilda es algo bastante demandante… ya no estoy tan joven como antes, ya vamos cosa por cosa”, admite entre risas. Aun así, anticipa un año en movimiento: “Se estrena un proyecto que hice hace año y medio… muy divertido, de comedia”.

Con una industria fortalecida, un personaje icónico y una producción de gran escala, la llegada de Matilda el musical en marzo promete consolidar un momento que la actriz define con claridad: “Sólo me siento agradecida y privilegiada de estar aquí”, concluyó.