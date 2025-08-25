¿Quién era Verónica Echegui? Actriz española que murió a los 42 años

Murió Verónica Echegui a los 42 años de edad este domingo en Madrid. La actriz cuyo nombre completo era Verónica Fernández de Echegaray, falleció tras una lucha contra el cáncer, de acuerdo con lo confirmado por fuentes del medio El País.

La enfermedad de Verónica Echegui había sido llevada con discreción por su círculo cercano, por lo que poca gente del cine español sabía que padecía cáncer, por lo que su fallecimiento tras estar hospitalizada generó conmoción entre sus compañeros.

Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui.



Mi pésame a su familia, amigos. 🙏 pic.twitter.com/MGxrS40vNt — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 25, 2025

¿Quién era Verónica Echegui?

Nacida en Madrid en 1983, la actriz destacó por su versatilidad y su habilidad para dar vida a personajes auténticos y completos. En 2022, ganó el Goya por mejor cortometraje de ficción al ser coproductora, guionista y directora de ‘Tótem Loba’.

Desde los nueve años quiso ser actriz y estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid. Su salto a la fama llegó con su papel protagonista en Yo soy la Juani(2006), por el que fue nominada a Mejor Actriz Revelación en los Goya.

La mujer estuvo emparentada con el Premio Nobel de Literatura José Echegaray y con el comediógrafo Miguel Echegaray. Asimismo, tuvo una relación del 2010 al 2023 con Alex García Fernández. Se sabe que no tuvo hijos.

Películas de Verónica Echegui

Fueron varias las películas que marcaron a Victoria. La primera de ellas fue Yo Soy Juani, pero después llegaron mucha más que destacaban por su interpretación de personajes complejos y diferentes. Te dejamos una breve lista de producciones que marcaron su carrera: