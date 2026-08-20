Daniela Luque invita a ver el aula más allá de las reglas de la mano de Miss Ilse en Nadie nos va a extrañar 2

La adolescencia representa un periodo de intensos cambios, descubrimientos y cuestionamientos que define el rumbo de cualquier persona, una experiencia universal. Daniela Luque, quien interpreta a Miss Ilse en la serie Nadie nos va a extrañar, que ya estrenó su segunda temporada, reflexionó en entrevista con La Razón sobre la importancia de brindar un acompañamiento real y empático a las nuevas generaciones durante esta etapa crítica.

Su personaje, una docente recién llegada y muy cercana a los estudiantes, funciona como un canal que conecta el mundo del adulto con las inquietudes de los adolescentes, como Tenoch, Marifer, Daniela y Alex.

Para la actriz mexicana, la juventud constituye un momento complejo que requiere atención y comprensión por parte del entorno. Luque describe esta transición existencial como “una etapa complicada, es una etapa de crisis, es una etapa de descubrimiento, es una etapa de reflexión”.

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No obstante, la sociedad suele ignorar a este grupo de manera sistemática, olvidando que el bienestar emocional de los jóvenes determina la salud del tejido social futuro. Al respecto, la artista advirtió sobre el peligro latente de la indiferencia y el aislamiento: “Si tienes a un adolescente olvidado, un sector adolescente que está ahí relegado, etc., pues es muy difícil que se inserte como un adulto sano en una sociedad”. Por ello, urge a la población adulta a asumir la enorme responsabilidad colectiva de orientar a quienes heredarán el mundo.

Esta falta de atención oportuna ocurre muchas veces porque el proceso de maduración de la juventud confronta a los mayores con su propio pasado. Según Daniela Luque, los dilemas juveniles ponen a las personas adultas cara a cara “con sus propias heridas o carencias que no han resuelto”. Sin embargo, el arte posee la gran capacidad de sacudir conciencias y abrir canales de comunicación efectivos en los hogares y las escuelas.

Daniela Luque en Nadie nos va a extrañar ı Foto: Especial

De hecho, la actriz compartió que recibió muchos mensajes de agradecimiento por parte de docentes y familias, quienes reconocieron que la serie Nadie nos va a extrañar “les hizo ver que sus propios hijos, o sus propios alumnos, estaban atravesando por alguna etapa difícil... y que les pudieron atender y les pudieron ayudar”.

Finalmente, Daniela Luque propuso transformar radicalmente la manera en que los adultos ejercen la autoridad frente a los menores. Sugirió recordar con honestidad las vivencias de la propia juventud para ofrecer una guía basada en el respeto mutuo, el afecto y la escucha activa, en lugar de recurrir a mandatos arbitrarios.

La actriz invitó a actuar con empatía: “Podemos hablarle a ese adolescente como a nosotros nos hubiera gustado que nos hablaran, o darle la ayuda que a nosotros nos hubiera gustado recibir... y funcionar como un facilitador” en vez de alguien que impone una norma sin sentido. Además, afirmó que se debe derribar el autoritarismo y tender puentes de amorosa comprensión, igual que Miss Ilse en Nadie nos va a extrañar.

Daniela Luque agregó que está por estrenar una obra de teatro que ella misma dirige y dos películas, por lo que, el público podrá seguir deleitándose con su trabajo.

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