Durante el evento D23 2026, el pasado 14 de agosto en California, Disney sorprendió a los fanáticos con un adelanto exclusivo de la nueva película de Los Simpson.

Después de casi dos décadas desde su primera aventura en la pantalla grande, la familia amarilla y el universo de Springfield regresan con un proyecto que promete regalarle al público risas, caos y nostalgia.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Los Simpson?

La secuela titulada oficialmente Los Simpson 2, The New Simpsons Movie en inglés, llegará a los cines el 3 de septiembre de 2027.

Inicialmente, la fecha prevista para el estreno de la cinta animada era el 23 de julio de ese mismo año, pero Disney decidió retrasar el estreno para septiembre, como estrategia para mejorar su posición en el calendario de lanzamientos y generar más ganancias.

Los Simpson se convierten en la serie más larga de EU ı Foto: larazondemexico

Este regreso marca aproximadamente 20 años desde la primera película de Los Simpson, que se estrenó en 2007, recaudó más de 500 millones de dólares en taquilla y se convirtió en un fenómeno cultural.

Las expectativas de los fans de la familia amarilla más famosa del mundo por la nueva entrega es alta, ya que la franquicia sigue vigente con y acumula ya más de 800 episodios en televisión.

¿Qué se vio en el adelanto de Los Simpson?

En el adelanto de Los Simpson 2, mostrado en D23, los asistentes pudieron ver una secuencia protagonizada por Homero Simpson en un partido de béisbol.

El personaje batea una pelota valiosa que inicia un recorrido caótico por todo Springfield: atraviesa un quirófano y hasta una fábrica de cerveza Duff.

Finalmente, la pelota regresa a los pies de Bart en el estadio, cerrando la escena con el clásico humor de la serie.

¡Homero Simpson está de regreso en la pantalla grande! 🍩⚾



En el #D23 de Disney se presentó el primer vistazo de Los Simpson: La Película 2, donde Homero se lanza en una divertida persecución detrás de una pelota de béisbol. 😂



La nueva película llegará a los cines el 22 de… pic.twitter.com/YyqxIcJVCL — Azteca 7 (@AztecaSiete) August 15, 2026

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