Los Simpson y su nuevo episodio, lucen bien a la mexicana

Mucho se ha hablado de los altibajos que las aventuras de Los Simpson han evidenciado con el paso del tiempo. Algo normal si tomamos en cuenta la continuidad que mantienen. Sin embargo por encima de quienes pese a que en la mayoría de los casos no la han visto en más de diez años aseguran que ya debería haber sido cancelada, lo cierto es que la serie recuperó cierto nivel desde hace ya bastantes temporadas, y aunque ya no siempre resulta memorable, sí tiene entregas muy divertidas, inteligentes y a veces bastante interesantes. Entre ellas tenemos como ejemplo Tal como éramos -temporada 33-, Lisa la Boy scout -temporada 34- o El Cumpleaños de Bart -temporada 36-.

Este año a los arriba mencionados se une The Fall Guy Yi Yi, episodio número 12 de la temporada 37 que con Homero Simpson tomando el rol de doble de acción de El Hombre Abeja, quien como sabemos es un personaje inspirado en el Chapulín Colorado de Chespirito -no por nada hasta trabaja en el Canal “8”-, además de plantearse como historia de origen, se convierte en la tragicómica metáfora de una de las tantas variantes del sueño americano, y de como el migrante posee la humildad e ingenio suficiente para sortear las dificultades y forjar su propio éxito.

Pero eso no es todo, cuando este actor especializado en comedia física asume que al resistir y provocar la risa con cada uno los golpes y las caídas que sufre en escena, ofrece una representación del espíritu del mexicano capaz de levantarse una y otra vez sin importar que tan duras sean las vicisitudes de la vida, el episodio le rinde un emotivo homenaje a la estirpe de un país que es capaz de reírse de su desgracia, donde siempre hay un tequila para cada pena y como dice la película “También de dolor se canta”. De paso hay un curioso apunte a la visión del mundo de los muertos según nuestras tradiciones, el cual detona la burla hacia las convenciones humorísticas de la serie y la animación con respecto a la resistencia de los cuerpos de los personajes.

Tal grado de autoparodia también sirve para desromantizar al protagonista a partir de que sede a la transa y engaña al público, pero luego cobra un sentido más amplio tras un pasaje sobre la honestidad del creador televisivo -con el mismísimo Johnny Knoxville y su pasado en la serie Jackass involucrado- que le permite reivindicarse teniendo a Teotihuacán como colosal y divertido escenario, en una clara referencia a aquel episodio clásico titulado Bart el Temerario. Por supuesto todo con la presencia de Homero, quien tiene algunos de sus momentos más conscientes y empáticos, y al ser cuestionado por Lisa sobre los riesgos que corre en su nuevo trabajo, arroja una de las mustias sentencias que dan forma a la crítica que acompaña el relato, “Mejor que ahora sufra el gringo y no el mexicano, ¿No?”.

Claro que los chistes con base al juego de clichés y costumbrismos son parte de la propuesta validándose con el tono de irreverencia acostumbrado, funcional pero nada precisamente novedoso salvo por la escasa pero significativa participación de los célebres Tigres del Norte que interpretan “El Corrido de Pedro y Homero”. A dicha aparición se une la del director Alejandro González Iñárritu que da pie a la sorna sobre la ambigua integridad creativa dentro de la industria Hollywoodense, además de la del actor Humberto Vélez, responsable de la emblemática voz en español de Homero Simpson, quien aquí oficialmente pasa a ser parte del universo de ficción dentro la serie, en un entrañable y bien merecido reconocimiento. The Fall Guy Yi Yi, dirigido por Timothy Bailey y escrito por César Mazariegos, se pone a la altura que corresponde y es un buen pretexto para que aquellos que abandonaron la serie se den la oportunidad de reencontrarse con ella, cuanto a los que aún la siguen seguro lo van a disfrutar. Llegará este miércoles a Disney Plus.