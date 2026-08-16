¿Dónde ver y de qué trata El final de la calle Oak?

Una de las películas en cartelera que han captado la atención es El final de la calle Oak, una cinta de ciencia ficción y acción que mezcla una historia original junto con estrellas de gran renombre, por lo que resulta una de las más atractivas del verano.

El filme recaudó un estimado de 21 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Norteamérica, tras sumar 2.5 millones en funciones previas y un total global inicial de 47 millones de dólares frente a un presupuesto de producción de 85 millones.

Un álbum para cada trauma de la calle Oak. 😭📸#ElFinalDeLaCalleOak – Solo en cines. Boletos aquí: https://t.co/5bM2dsrH4T pic.twitter.com/BO7ahVLMqM — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) August 16, 2026

¿De qué trata El final de la calle Oak?

El final de la calle Oak, cuyo título en inglés es The End of Oak Street, es una película estadounidense de ciencia ficción escrita, coproducida y dirigida por David Robert Mitchell. La cinta es protagonizada por Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella y Christian Convery.

“Tras un misterioso suceso cósmico que arranca a la Calle Oak de sus suburbios y transporta su vecindario a un lugar desconocido, una familia pronto descubre que su supervivencia depende de que permanezcan unidos mientras se adaptan a su entorno ahora irreconocible”, es la sinopsis oficial.

La trama ocurre en un vecindario de los años 80’s, donde la vida de una familia se transforma cuando una violenta tormenta eléctrica los arrastra a ellos, sus hijos y vecinos a la época prehistórica. Ahí, son acechados por dinosaurios, depredadores y criaturas salvajes nunca antes vistas.

De este modo, las familias solo pueden adaptarse rápidamente para sobrevivir y mantenerse unidos. Con valentía, astucia y colaboración, todos deberán trabajar en equipo para superar cualquier obstáculo y encontrar el camino de regreso a casa.

¿Dónde ver El final de la calle Oak?

Actualmente, la película El final de la calle Oak se encuentra disponible en carteleras de cines en México desde el 13 de agosto. La cinta tiene una duración de una hora con 40 minutos

De momento, no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming y cabe mencionar que no está permitida su difusión fuera de servicios oficiales.

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