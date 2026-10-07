Versión Impresa, 07 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
La Presidenta le insiste que respete la ley "No implicaría más gasto ni burocracia” Adrián de la Garza defiende gestión con experiencia Elizabeth Hernández Orvañanos paga $428 mil a FB, Ig... Hallazgo en municipio de Xalisco Hallazgos sobre neutrinos
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