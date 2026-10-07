Orvañanos prioriza gasto en redes sobre mejoras

Carlos Orvañanos durante la inauguración de 120 luminarias en Contadero, Cuajimalpa, el 29 de julio.

El alcalde panista de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, desembolsó 428 mil 303 pesos para promocionar contenidos en Facebook e Instagram, entre el 6 de julio y el 3 de octubre de este año, una cantidad equivalente a 71 apoyos anuales, iniciativa de su propia administración, destinado a madres de la demarcación.

De acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Meta, que incluye a ambas plataformas digitales, el panista realizó este gasto para 111 anuncios, de los cuales hay uno activo desde el 27 de septiembre en Facebook sobre la jornada de vacunación y desparasitación de animales de compañías, para el cual pagó entre 25 mil y 30 mil pesos.

En el periodo analizado hay dos publicaciones para resaltar que la alcaldía recibió el premio internacional Escoba de Plata 2026, entregado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, las cuales tuvieron un alto coste: una fue posteada en Facebook para su campaña entre el 14 de julio y el 7 de septiembre, por entre 150 y 175 mil pesos, y la otra en Instagram, por entre 80 y 90 mil pesos.

El Dato: Desde el 1 de octubre de 2024, cuando Orvañanos Rea asumió el cargo, Meta registra al menos 350 anuncios sobre temas sociales, elecciones y política.

La información muestra que la propaganda vinculada con la página Orvañanos Rea no se concentró en la Ciudad de México, pues del gasto total reportado, 171 mil 834 pesos corresponden a Ciudad de México, aunque también invirtió en otros estados, por ejemplo, 31 mil 527 pesos en Estado de México; 23 mil 72 en Veracruz, y 16 mil 261 en Puebla.

“En redes pueden decirnos muchas cosas, pero el territorio ya te dice absolutamente otra realidad”, señaló a La Razón la diputada local de Morena por Cuajimalpa, Brenda Ruiz Aguilar, sobre los gastos del panista.

La legisladora criticó que mientras en Cuajimalpa persisten problemas de recolección de basura, pavimentación, seguridad, alumbrado, movilidad y construcciones irregulares, la administración destine recursos a publicidad digital.

“Yo creo que a las y los cuajimalpenses no nos importa en lo más mínimo cuál sea la canción favorita del alcalde. Necesitamos que haya un servicio de recolección de basura eficiente, necesitamos calles bien pavimentadas, necesitamos seguridad, necesitamos calles iluminadas, necesitamos que paren las construcciones ilegales”, sostuvo.

46.6 Por ciento de votos obtuvo el panista en la elección de 2024

Lo gastado durante cuatro meses por Orvañanos Rea para promocionar algunos contenidos en Facebook y Meta contrasta con obras y apoyos, ya que, por ejemplo, es mayor al monto asignado para la obra del presupuesto participativo 2025 para el cambio de la red hidráulica en calle Ciprés, en Álvaro Obregón, que fue de 375 mil 860 pesos.

También supera los 422 mil 331 pesos asignados a Coyoacán, también de Presupuesto Participativo, para renovar la pintura de 14 torres en la unidad habitacional Las Trojes Coapa, en 2024.

Asimismo, el programa “Tarjeta Madre Cuajimalpa”, que funcionó en 2024 y 2025, contemplaba un apoyo de seis mil pesos anuales dividido en tres ministraciones de dos mil pesos, para mujeres trabajadoras, madres solteras, madres menores de edad y cuidadoras del hogar, con hijas o hijos menores de 18 años y hasta los 59 años de edad. Todas, habitantes de la demarcación.

Lo derrochado por el alcalde de Cuajimalpa equivale a 71 apoyos sociales de este tipo, e incluso habrían sobrado dos mil 303 pesos, que representarían al menos un pago trimestral de esta ayuda para una beneficiaria.

783 Mil pesos ha gastado el alcalde desde el 4 de agosto de 2020

La diputada morenista cuestionó además que, mientras una beneficiaria recibe seis mil pesos en un año, la administración haya destinado en menos de tres meses una cantidad equivalente a decenas de esos apoyos.

“Hay mujeres que con seis mil pesos sacan adelante a su familia en un mes, y entonces ahora él se los da en un año, pero él, como no es su dinero, cree que puede gastar esas cantidades exorbitantes y desproporcionadas en platicarnos sobre cosas que realmente ni nos sirven ni nos importan, que son frívolas, que son banales y que no van a ayudar absolutamente nada a la alcaldía”, afirmó Ruiz Aguilar.

Los datos de Meta muestran que entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, Orvañanos Rea gastó 27 mil 543 pesos.

La diputada morenista cuestionó que una cantidad de ese tamaño se destine en una sola semana a publicidad digital mientras existen necesidades pendientes en Cuajimalpa.

“Yo quisiera verlo invirtiendo esos más de cuatrocientos mil pesos en la mejora de las calles, en la mejora de la movilidad. Es francamente imposible la movilidad en la alcaldía, ya no existe, se volvió un estacionamiento eterno.

“El comercio ambulante está desbordado, todo lo que es comercio en vía pública está fuera de control, las calles están hechas un asco, ésa es la palabra, no hay otra, están hechas un asco. Hay muchas luminarias que no se reparan”, sostuvo.

La plataforma de Meta también señala que los anuncios de la página están sujetos al descargo de responsabilidad para temas sociales, elecciones o política y reporta el desembolso correspondiente a ese conjunto de anuncios.

Ruiz Aguilar consideró que el gasto de más de 428 mil pesos en redes sociales debe ser explicado por el alcalde panista durante las próximas comparecencias de las y los titulares de las alcaldías.

“Ya vendrán en algunas semanas las comparecencias de las y los alcaldes y habrá que explicarnos por qué se está gastando el dinero que se le aprobó en este ejercicio fiscal para cosas tan frívolas cuando tenemos necesidades tan imperantes”, afirmó.

La Razón solicitó una postura al alcalde panista por medio de la demarcación Cuajimalpa, pero, no hubo respuesta.

DERROCHE DIGITAL ı Foto: Especial