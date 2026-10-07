Destaca Brugada impulso a mujeres

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó la consolidación de la autonomía económica de tres mil 939 mujeres en la capital, quienes ya han conseguido un apoyo por parte del programa Capital Semilla.

Esta iniciativa dio su banderazo oficial en mayo pasado y desde ese entonces otorgó ayudas monetarias de hasta 25 mil pesos a tres generaciones.

La primera de ellas auxilió a mil 463 chilangas, la segunda de éstas amparó a mil 367 y finalmente, la tercera generación que se entregó este 6 de octubre logró respaldar a un acumulado de mil 109 capitalinas.

“Estas mujeres concluyen su formación y se integran al programa de autonomía económica que creamos en este gobierno. En este año, cuatro mil mujeres consiguieron estos recursos que no tendrán que devolver y los usarán en sus emprendimientos, para que esas ideas con las que han soñado puedan volverse realidad”, dijo Brugada Molina.

El Tip: El programa Autonomía Económica de las Mujeres integra entre sus tres ejes a Capital Semilla, el Acceso a financiamiento y la vinculación al empleo formal.

Con relación a este proyecto gubernamental, la mandataria chilanga expuso que su funcionamiento es una pieza vital de un engranaje que no sólo apoya los emprendimientos femeninos, sino que ayuda a reducir las grandes desigualdades de las que son objeto las mujeres.

Por este motivo, el Gobierno de la Ciudad de México ha invertido hasta 100 millones de pesos en él, los cuales lo han convertido en una iniciativa de economía circular en la que el presupuesto público se invierte y regresa como productos o servicios públicos a los capitalinos.

“Lo que teníamos en la ciudad eran microcréditos. Por eso decidimos que debía de haber un capital semilla. No se trata de un cheque en blanco para a ver qué hacemos. Aquí, cada peso es un peso público. Eso lo regresamos en obras, acciones y servicios. Por eso se está apoyando para que ustedes puedan salir adelante”, explicó la Jefa de Gobierno.

75 Por ciento de beneficiarias hace labores de cuidados

Se enfatizó que la iniciativa Capital Semilla para la Autonomía de las Mujeres incrementará su presupuesto público para 2027, lo cual implica que la inversión para ese año superará los 100 millones de pesos.

“Esto va a servir para convertir talento en ingresos, sueños, en negocios y esfuerzo en libertad. Detrás de cada peso, hay una historia que comienza o vuelve a empezar. Un sueño que se convierte en proyecto y una mujer que pone su talento en movimiento”, concluyó la mandataria.

Al respecto, la coordinadora general del prograa Capital Semilla, María Elena Esparza Guevara, destacó que, como parte de una tercera generación, de las mil 109 mujeres beneficiarias 19 por ciento vive en Territorio de Paz, 15 por ciento es afrodescendiente o de alguna comunidad indígena y pueblo iriginario y 14 por ciento es adulta mayor.

Asimismo, la funcionaria capitalina resaltó que la asistencia a clases semanales es de 89 por ciento, pese a que siete de cada 10 tienen responsabilidad de cuidados y 88 por ciento son tiempos de familia.