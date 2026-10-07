Con un gol de penalti y dos asistencias se despidió Lionel Messi de la Selección Argentina, que goleó 3-0 a Benín en El Estadio Monumental de Buenos Aires, la sede del último tango de La Pulga, quien anoche puso fin a 21 años de carrera con la Albiceleste, una trayectoria que cerró de gran forma, pero que en sus inicios estuvo llena de derrotas en etapas importantes y momentos complicados.

6 Partidos pasaron para que hiciera su primer gol

La noche en el estadio del River Plate fue especial desde la previa al silbatazo inicial, pues los reconocimientos y ovaciones para el jugador del Inter Miami no se hicieron esperar, lo que dio pie a que las emociones salieran, una por una, de los aficionados que se dieron cita al juego.

9 Entrenadorestuvo Cuccittinien la Selección

Los hinchas y los integrantes del equipo dirigidos por Lionel Scaloni, incluido el entrenador, le aplaudieron a Lionel Messi desde el calentamiento. Antes de saltar a la cancha, el futbolista de 39 años se fundió en un tierno abrazo con sus hijos Mateo, Thiago y Ciro.

TE RECOMENDAMOS: México ahora pierde ante Chile Para el olvido

18 Duelos disputó La Pulga con la Sub-20 de Argentina

El encuentro se detuvo al minuto 10 para que todos los presentes le rindieran en 60 segundos de aplausos a La Pulga, momento que aprovecharon los jugadores de Benín para acercarse al astro argentino y darle un saludo.

21 Goles hizo elrosarino en Copas del Mundo

“Veni, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Lionel Messi todos la vuelta vamos a dar”, le dedicó la multitud reunida en las tribunas del Monumental, casa de River Plate.

68 Asistencias registró Messi Cuccitinicon la Albiceleste

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo. La cuenta la abrió Nicolás Otamendi con un remate de derecha, precisamente a centro de Lionel Messi, en un tiro de esquina al minuto 48. Nico Paz amplió la ventaja de la Albiceleste al 61′ con un disparo raso de zurda, también a pase del nacido en Rosario.

72 Juegos de eliminatorias sudamericanas disputó La Pulga

Pero faltaba la anotación de Lionel Messi para que la noche en el Monumental fuera redonda. Agustín Giay sufrió una falta en el área de parte de Tamimou Ourou.

El exjugador del Barcelona tomó el esférico, caminó hacia el manchón penal y con un potente zurdazo por arriba engañó a Marcel Dandjinou para convertir su última diana con la Albiceleste.

El Dato: la pulga pudo jugar para España, ya que la Real Federación le ofreció en su juventud representar a la selección, pero él rechazó la propuesta; su sueño era vestir la de Argentina.

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron los primeros en abrazar y felicitar a Lionel Messi después de hacer su gol 126 con Argentina, su última diana tras poco más de dos décadas de defender los colores de la tricampeona mundial.

Leo pudo haber hecho un segundo tanto ante Benín poco tiempo después, pero mandó su remate de derecha apenas a un costado del arco rival al minuto 75, luego de ser asistido por Nico González. Poco antes de esa acción, el futbolista formado en La Masía realizó un espectacular sprint en busca de un balón tras un largo pase, alcanzando el esférico justo a la altura del banderín del tiro de esquina.

Lionel Messi cerró con broche de oro su trayectoria como seleccionado de Argentina. En su último tango jugó al lado de Nico Paz, mediocampista del Como y una de las nuevas joyas de la Albiceleste, que en esta misma Fecha FIFA, sin La Pulga, goleó 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso.

Poco después del silbatazo final, un espectacular show de drones comenzó como parte de un homenaje de la Asociación del Futbol Argentino al considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia.

Los drones proyectaron el mítico 10 que Messi Cuccittini portó con orgullo mientras defendió la camiseta de Argentina y el momento exacto en el que sostiene la Copa del Mundo de Qatar 2022, su momento cumbre con la Albiceleste y en toda su carrera.

Luego, la Sole, cantante local, interpretó el tema “Brindis” en honor al máximo ídolo del balompié pampero, quien posteriormente dio un largo y emotivo discurso de despedida a sus excompañeros y aficionados. El técnico Lionel Scaloni y el mediocampista Enzo Fernández fueron de los que más se emocionaron en el último adiós de La Pulga.

“No venir más va a ser un dolor muy grande, les juro que jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar. Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante más de 20 años”, fue parte de las sensibles palabras de Leo.

Messi, quien desde 2023 juega en la MLS con el Inter Miami, reiteró que aunque no le gustaría decir adiós a Argentina sabe que es el momento adecuado para hacerlo, además de que aseguró que no ocurrió nada extraño en la final del Mundial 2026 ante España, como se mencionó los días posteriores a la derrota.

“El último Mundial ya fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de cumplir el sueño mío y el de todo el país de volver a ser campeones del mundo. El último Mundial estuvimos muy cerquita, y la realidad es que no pasó nada raro como se dice”, enfatizó el argentino.

Por otra parte, Lionel Messi afirmó que está consciente de que la Albiceleste tendrá momentos difíciles eventualmente, pero también dejó en claro que la única manera de superarlos es con unión entre todos los integrantes.

“Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo todo este tiempo, y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca, como le digo siempre a ellos, o le dije la última vez o la última charla: para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupo fuerte, hay que hacer grupo unido, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección, entonces no hay que darle el gusto”, subrayó.

Cuando Lionel Messi debutó con Argentina, Diego Maradona, el otro gran referente de Argentina, tenía 11 años de haber jugado su último duelo con la Albiceleste.

Lionel Andrés Messi Cuccittini

Edad: 39 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 67 kg

Nacimiento: Rosario

⬇⬇ PDF COMPLETO AQUÍ ⬇⬇