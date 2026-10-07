AIE define raeservas de crudo

El consejo de administración de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que asesora a los países industrializados y gestiona sus reservas estratégicas de petróleo, podría decidir los detalles de la liberación de las reservas de barriles de diésel y petróleo en una reunión del consejo que se celebrará los días 14 y 15 de octubre.

El regulador energético de Occidente se reunirá la próxima semana para ultimar los detalles ante la creciente confusión en los mercados sobre cuántos barriles tienen previsto poner a disposición Europa y Estados Unidos para hacer frente a la escasez y a los precios récord, indicaron algunas fuentes a Reuters.

Bajo la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Grupo de las Siete principales economías acordó el viernes liberar 100 millones de barriles de diésel y petróleo de las reservas de emergencia y se comprometió a abstenerse de imponer restricciones a la exportación de energía. Sin embargo, no facilitaron un desglose de los volúmenes de crudo, diésel.