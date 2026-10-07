“Gobernar es resolver, no decir en redes que todo está bien”: Adrián de la Garza

Gobernar implica recorrer las calles, escuchar a la gente y resolver sus problemas, sostuvo Adrián de la Garza Santos en entrevista con La Razón. El alcalde de Monterrey defendió una gestión basada en experiencia, inteligencia y coordinación y destacó que la estrategia ESCUDO de su administración permitió reducir 25 por ciento la incidencia delictiva, 66 por ciento los homicidios dolosos y 39 por ciento los delitos patrimoniales.

“Gobernar no es estar diciendo en las redes sociales que las cosas están bien”, señaló el edil, quien reconoció que la capital de Nuevo León mantiene problemas y retos derivados de su crecimiento.

Con 30 años en el servicio público y en su tercer periodo al frente del ayuntamiento, De la Garza aseguró que encontró una Policía debilitada, servicios deteriorados y obras inconclusas. En su balance destacó inversiones en vialidades, transporte gratuito, recuperación de parques y atención social.

El alcalde regiomontano, en entrevista con La Razón. ı Foto: David Patricio|La Razón

El dato: EL dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que en NL están construyendo una coalición con el PAN para impulsar a Adrián de la Garza en los comicios de 2027.

Rumbo a 2027, evitó confirmar si buscará la gubernatura de Nuevo León o si habrá una alianza entre PRI y PAN para alcanzar este objetivo. Por ahora, dijo, su responsabilidad es Monterrey, aunque llamó a que los sectores políticos y sociales trabajen juntos, también reconoció el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

SEGURIDAD CON INTELIGENCIA. La estrategia ESCUDO del ayuntamiento de Monterrey combina videovigilancia, análisis de información, tecnología y presencia territorial. Según las cifras presentadas por el alcalde, la infraestructura incluye siete mil cámaras activas, mil 500 puntos de monitoreo, mil 500 kilómetros de fibra óptica propia, 50 torretas inteligentes, 85 tótems, 15 drones tácticos y 13 torres de vigilancia.

El municipio reporta además mil 160 botones de pánico virtuales y 513 chats de seguridad con más de 32 mil personas, así como más de 16 mil operativos de proximidad y 25 mil operaciones especiales. De la Garza aseguró que la Policía de Monterrey es la mejor pagada del país, con salarios de alrededor de 30 mil pesos mensuales.Su apuesta, afirmó, es que la tecnología multiplique la capacidad de los policías.

¿Cuál es el delito que todavía representa su mayor preocupación? Más que hablar de un delito específico, tenemos que entender que la seguridad es una tarea permanente. No podemos bajar la guardia. Monterrey necesita una Policía fuerte, preparada, con inteligencia y tecnología, pero también con presencia territorial. Cuando fui procurador de Nuevo León enfrentamos una de las etapas más complicadas de inseguridad que ha vivido el estado. Tuvimos que formar policías especializados, establecer protocolos y procedimientos.

Logramos reducir el secuestro a cero. También redujimos el robo de vehículos de 73 diarios, muchos de ellos con violencia, a siete, y disminuimos el promedio de homicidios de 15 a cinco. Esa experiencia es la que hoy aplicamos en Monterrey.

¿Qué estrategias ha emprendido su gestión frente a la delincuencia organizada? La obligación de un gobierno municipal es estar preparado para cualquier amenaza. Por eso estamos fortaleciendo la inteligencia, la coordinación y la capacidad de reacción. No se trata solamente de tener policías en la calle. Necesitamos saber qué está pasando, anticiparnos y actuar con precisión. Ésa es precisamente la lógica de ESCUDO.

Hoy tenemos Argos, una plataforma que integra información de cámaras, lectores de placas, tótems de seguridad y otras herramientas. Toda esa información se analiza y se convierte en inteligencia para la toma de decisiones. Además, contamos con una Policía de Operaciones Especiales para responder ante amenazas que requieren capacidades específicas.

Sobre el Mundial 2026, el edil sostuvo que el evento representó una prueba de la capacidad de Monterrey para responder ante un evento internacional y aseguró que no hubo incidentes relevantes. El legado, planteó, debe permanecer en infraestructura, espacios públicos y movilidad para sus habitantes.

FINANZAS Y SERVICIOS. Adrián de la Garza se refirió a las complicaciones que ha enfrentado su administración para recibir las participaciones o transferencias que corresponden a Monterrey, en particular desde el gobierno estatal.

El gobierno del estado ha retenido sistemáticamente recursos que legalmente corresponden a la gente de Monterrey. Nosotros decidimos no utilizar eso como pretexto. La instrucción que di a mi equipo fue muy clara: administrar bien lo que está en nuestras manos, trabajar sin descanso y defender los recursos que corresponden a la ciudad. Cuando llegué por primera vez a la alcaldía, en 2015, recibí un municipio con tres mil 800 millones de pesos de deuda y apenas 29 mil pesos disponibles en las cuentas. Pusimos orden en las finanzas y recuperamos la capacidad de inversión. Hoy Monterrey tiene una deuda en su nivel más bajo en años, la máxima calificación crediticia y una capacidad de inversión histórica.

Entre baches, alumbrado y recolección de basura, ¿cuál es el mayor pendiente? Los servicios públicos son una responsabilidad permanente. No podemos decir que porque atendimos un problema ya desapareció. Cuando regresamos encontramos más de 18 mil luminarias apagadas. Realizamos 126 mil servicios de alumbrado y actualmente los reportes se atienden en un máximo de 72 horas, con una eficiencia de 97 por ciento.

En recolección de basura operamos 216 rutas que cubren el 100 por ciento de las colonias. Hemos recolectado 756 mil toneladas de basura y barrido más de 141 mil kilómetros. También destinamos más de 330 millones de pesos al mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes. Pero una ciudad limpia y ordenada requiere trabajo todos los días.

¿Cuánto ha invertido Monterrey en rehabilitación de calles y qué porcentaje de las vialidades todavía requiere intervención? En esta administración hemos invertido más de mil 185 millones de pesos en el programa Vialidades Regias y rehabilitado más de 1.8 millones de metros cuadrados en más de 170 calles y avenidas.

Hoy tenemos que seguir trabajando porque el mantenimiento de una ciudad nunca termina. También estamos trabajando en proyectos estratégicos como el Circuito Nacional, el Circuito Cumbres y la transformación de Paseo de los Leones.

TRANSPORTE Y ATENCIÓN. De la Garza también se refirió a la iniciativa Regio Ruta, el primer sistema municipal de transporte de Monterrey. El servicio gratuito tiene unidades climatizadas, Internet, monitoreo en tiempo real, cámaras y botones de pánico conectados al centro de inteligencia municipal.

De acuerdo con el Ayuntamiento, Regio Ruta realiza más de 30 mil traslados diarios y acumula más de ocho millones de viajes, con un ahorro estimado de 136 millones de pesos para las familias.

“Cuando una persona pasa cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso en el transporte público, está perdiendo una jornada completa de su vida”, señaló. Por eso, sostuvo el alcalde, Regio Ruta busca devolverle tiempo a la gente.

En atención social mencionó los programas Salud Regia, Rampas que Resuelven, Puntos Seguros y la Tarjeta Regia Plus, que beneficia a 45 mil mujeres, según cifras municipales. El Ayuntamiento también reporta más de 535 millones de pesos para parques y plazas, con 339 espacios rehabilitados completamente, además de 110 canchas y vitapistas (pistas para caminar y correr), y la intervención de ocho mil 600 viviendas mediante el esquema Transformando Monterrey.

¿Qué les diría a los regiomontanos que aún exigen soluciones a problemas de la ciudad? Que los entiendo. La sociedad tiene todo el derecho de exigir resultados. Gobernar no es estar diciendo en las redes sociales que las cosas están bien. Gobernar es recorrer las calles, escuchar a la gente, ponerse en sus zapatos y resolver. Yo no vengo a decir que Monterrey no tiene problemas. Monterrey es una ciudad que está creciendo y tiene retos enormes. Lo que sí puedo decir es que tenemos experiencia, tenemos capacidad y tenemos resultados.

¿Adrián de la Garza se ve en la boleta electoral después de 2027? Hoy mi responsabilidad es Monterrey. Tengo 30 años de servicio público y en cada etapa he aprendido algo. He sido procurador y he enfrentado momentos muy difíciles de inseguridad; he sido alcalde en tres ocasiones y he tenido la oportunidad de ver distintas etapas de Nuevo León y de México, siempre hemos estado en la boleta. Lo que sigue es trabajar y entregar resultados.

Adrián de la Garza Santos

Formación: Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales y maestro en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta también con un Diplomado en Juicios Orales y otro en Desarrollo y Administración de Sistemas de Inteligencia y Estrategia por la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey.

Trayectoria: Secretario particular del director de la Policía Judicial de NL, juez calificador, asesor del subdirector jurídico y secretario particular del director de Seguridad Pública, titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, procurador general de NL. Ha sido alcalde de Monterrey en 3 ocasiones consecutivas.