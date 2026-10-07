Saúl Lisazo lamenta que actores mayores no tengan protagónicos

Por qué no vamos a tener una vida maravillosa a los 70 años?”, cuestiona en entrevista con La Razón el actor Saúl Lisazo, luego de lamentar que en América Latina la mayor parte de las producciones no están hechas para que las protagonicen histriones adultos mayores como él.

“Lamentablemente, en Latinoamérica, para las actrices o actores mayores, los personajes generalmente son secundarios. Es muy difícil que veas una historia en la que los roles principales sea gente mayor. Eso no es normal”, señala el histrión.

Si en Latinoamérica, actores de su edad tuvieran la oportunidad de escribir los guiones o produjeran películas o series, confiesa que “buscaría personajes maravillosos como lo hace Pierce Brosnan, más o menos tenemos la misma edad”. Y es que el histrión que menciona ha hecho el rol principal de proyectos como Tierra de mafiosos o Contrato para matar.

190 Países es el alcance que tendrá la adaptación de la novela

Ante esta carencia, señala que los actores en la región tienen que estar con “una caña de pescar, tratando de ver qué personaje puede llegar”. Es así como ha encontrado el papel de Carlos Lemus en la serie El círculo, basada en la novela Los corruptores, del periodista y escritor Jorge Zepeda Patterson, la cual se estrena hoy en Netflix.

Aunque no es un personaje principal, este papel representa su incursión en Netflix, pues es la primera producción de la plataforma en la que forma parte del elenco.

Da vida a un abogado y empresario influyente, que se mueve entre las altas esferas del poder en México.

“Estoy tratando de encontrar personajes interesantes, diferentes, de incursionar en lo más importante que pueda y que me aporten crecimiento como actor. Cuando me ofrecieron esta serie con este papel tan poderoso, a pesar de que es pequeño, sí es completamente diferente a lo que he hecho”, dice.

“A todo ese tipo de actuaciones diferentes, uno le va sacando jugo y se va divirtiendo. Este personaje es muy humano. Es villano, pero tiene cosas buenas y malas.

“Me representa un reto salir un poco de todas las actuaciones que había hecho”, agrega.

Saúl Lisazo es un actor que ha sabido reinventarse, en 2024 reapareció, luego de 21 años de ausencia de las telenovelas mexicanas con el melodrama Marea de pasiones. Sólo había tenido apariciones esporádicas en esas dos décadas.

Novela con nueva vida. El escritor y periodista Jorge Zepeda Patterson celebra la adaptación de su obra. Cuenta a este diario que participó en el proceso. Leyó los guiones de los ocho capítulos e hizo algunas sugerencias.

Dice que la historia de Los corruptores, a 13 años de la publicación del libro, sigue haciendo “una antropología de la corrupción de la violencia por parte de los poderosos, en contra de los ciudadanos de a pie”.

Comenta que “los grandes villanos de esta historia son los poderes fácticos legales e ilegales”.

Aunque en su novela estaba como telón de fondo institucional el PRI, en la adaptación “se pone a Morena, hay una mujer presidenta (caracterizada igual que Claudia Sheinbaum Pardo)”.

La serie, con dirección de Alejandro Lozano, sigue la historia de cuatro amigos que se ven expuestos luego de que uno de ellos, quien es periodista, divulgara un video que le filtraron sobre una actriz que fue asesinada.