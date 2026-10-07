Operativos espejo con EU, para evitar “malos entendidos”

Elementos del Ejército Mexicano realizaron un recorrido en la frontera de Ciudad Juárez, el pasado 14 de agosto.

México y Estados Unidos mantendrán los operativos espejo en el tramo fronterizo de Tamaulipas y Texas, para reforzar la comunicación entre sus fuerzas de seguridad y evitar interpretaciones equivocadas, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum, tras el reporte de presuntos disparos contra integrantes de su Guardia Costera desde territorio mexicano.

La mandataria explicó que los despliegues fueron acordados y que cada país opera dentro de su territorio. Informó que uno se realizó y otro se encuentra en curso, como parte de la colaboración bilateral en seguridad. Añadió que el objetivo es mantener la comunicación para prevenir malos entendidos entre las autoridades de ambos lados de la frontera.

El dato: El viernes, Marina y la Cancillería informaron que 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones participaban en un despliegue en la franja fronteriza de Matamoros.

Detalló que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina (Semar) mantienen contacto con el Comando Norte de Estados Unidos, mientras que la dependencia naval también se comunica con la Guardia Costera. Planteó que esos canales permiten coordinar los despliegues bajo las reglas establecidas por México.

El lunes, la Presidenta señaló que su Gobierno solicitó a EU las pruebas sobre el supuesto ataque. De acuerdo con el reporte estadounidense, los disparos provinieron del lado mexicano mientras personal de la Guardia Costera realizaba un operativo en la zona fronteriza de Texas.

500 Efectivos moviliza el Comando Norte en la frontera sur

La mandataria sostuvo entonces que la Guardia Nacional (GN), Defensa y Marina no detectaron un incidente de esas características. Por ello, México pidió las evidencias para esclarecer lo ocurrido.

Ayer, al ser consultada sobre si Estados Unidos ya había enviado esas pruebas, respondió que existe comunicación entre las instituciones de seguridad y destacó la realización de los operativos espejo. No confirmó en esa respuesta la recepción de las evidencias solicitadas.

Sheinbaum reiteró que la cooperación con Washington debe sujetarse al respeto a la soberanía, la integridad territorial, la confianza mutua y la coordinación sin subordinación. Señaló que estos cuatro ejes orientan la relación bilateral en seguridad, conforme a las leyes mexicanas.