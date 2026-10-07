hora CNDH entra en controversia con Querétaro por Mochila Segur

LA SECUNDARIA Esperanza Cabrera, donde un alumno hirió con un cuchillo a 4 personas la semana pasada, continúa sin clases.

En medio de la confrontación entre el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el de Querétaro por un proyecto de colaboración entre la administración estatal con Estados Unidos, que pasó por alto el aval federal, se abrió otro frente de controversia de la gestión del panista Mauricio Kuri, ahora con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A través de un pronunciamiento público, el órgano autónomo rechazó “categóricamente” que en 2019 haya planteado prohibir la realización del Operativo Mochila Segura, como declaró la secretaria de Educación del estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón.

La funcionaria refirió que “debido a las restricciones derivadas de una recomendación de la CNDH, no realizarían” el dispositivo en esa entidad, a raíz de que la semana pasada un menor de 13 años agredió a cuatro personas con un arma blanca en una secundaria de ese estado.

El Dato: EN UN CATEO en el domicilio del adolescente agresor también fueron detenidos sus padres y ya fueron vinculados a proceso por obstaculizar la investigación.

DIFERENDO. Según la secretaria de Querétaro, la revisión de las mochilas en las escuelas puede vulnerar los derechos de las y los estudiantes.

“Recordemos que en la Operación Mochila, la CNDH le dijo a la Secretaría de Educación Pública ya hace algunos años que no era dable hacer este tipo de actividades, en razón de que se vulneraban los derechos de los menores. Entonces, incluso, aunque se quisiera, existe esta situación”, comentó la secretaria.

En respuesta, ayer la CNDH mencionó que “de la recomendación 48/2019 no se desprende que se prohíba realizar el llamado Operativo Mochila Segura: Lo que en realidad se plantea es que se atiendan las observaciones y recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), para el efecto de que se determine si es procedente la continuación del Operativo Mochila Segura y, en su caso, se aplique como una medida de protección y de cuidado a favor de niñas, niños y adolescentes, con un enfoque de derechos humanos, que privilegie el interés superior de la niñez”.

“No se puede ni siquiera inferir que la CNDH haya frenado el operativo, cuando la realidad es que se instó a la Secretaría de Educación Pública a generar las condiciones que permitieran observar principios, como el del interés superior de la niñez, en la ejecución del mismo”, refutó.

Por lo tanto, refirió el organismo autónomo en su conclusión, “es totalmente infundado lo señalado por la Secretaría de Educación Estatal de Querétaro y, lo que es más, su posición parte de una interpretación totalmente adversa al contenido de la recomendación 48/2019”.

3 Estudiantes y un adulto fueron lesionados en el plantel

LA RECOMENDACIÓN. La CNDH recordó los términos de la recomendación 48/2019, en la que, de acuerdo con el documento denominado “Entornos Escolares Seguros de las Escuelas de Educación Básica, que realizaron autoridades educativas, se puede llevar a cabo, de manera voluntaria, el procedimiento de presentación de mochilas, bolsas y portafolios de las y los estudiantes, docentes, directivos y demás personal escolar, como una medida de protección y de cuidado a favor de la niñez y la adolescencia”.

Y quedó definido que en cada escuela se organizaría un comité de vigilancia, el cual tendría la facultad para activar la presentación de mochilas, bolsas y portafolios; y que sería ese comité el que decidiría temporalidad, espacio y forma en la que se llevaría a cabo el procedimiento.

“En ese sentido, se tomará en cuenta las características de la escuela, a fin de que el espacio destinado garantice que las y los compañeros o cualquier otra persona que no participe en dicho proceso, no pueda visualizar el contenido de las mochilas, bolsas y/o portafolios. Atendiéndose las recomendaciones hechas por el Sipinna y por esta comisión nacional, a efecto de garantizar que dicha medida de protección y de cuidado a favor de niñas, niños y adolescentes sea realizada evitando cualquier violación a los derechos humanos y garantizado el interés superior de la niñez”, señala el documento divulgado ayer.

El Tip: LA ESCUELA donde ocurrió el ataque alista un regreso seguro a la actividad. Durante esta semana se darán a conocer las acciones y acuerdos para el retorno.

LA REALIDAD. También, consideró inaplazable y urgente afrontar “la realidad que vivimos actualmente en los centros escolares”, recalcó, con medidas que garanticen de manera efectiva la seguridad de niñas, niños y adolescentes, por lo que la oficina de la ombudsperson exhortó a las autoridades educativas para que, observando los derechos humanos, en conjunto con madres y padres de familia, docentes y estudiantes, acuerden planes de seguridad y protección “que eviten hechos como los ocurridos en la Secundaria General Número 13 de Torreón y en la Escuela Secundaria Esperanza Cabrera del propio estado de Querétaro”.

Finalmente, Derechos Humanos también se deslindó de las declaraciones atribuidas a Yllich Escamilla Santiago, quien fue presentado en medios de comunicación del estado como integrante del organismo.

Indicó que únicamente reconoce como propios los posicionamientos, comunicados o manifestaciones difundidos a través de sus canales oficiales. Por ello, señaló que cualquier declaración que no cumpla con ese criterio, incluso si es realizada por personal de la institución a título individual, está desautorizada.

OPERACIÓN POLÉMICA

El programa dejó de aplicarse en 2021, debido a un resolutivo judicial.

Mochila Segura estaba planteado como una medida de revisión de pertenencias en escuelas para prevenir el ingreso de objetos peligrosos.

Su aplicación fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, por vulnerar la privacidad de los menores.

Evolucionó en algunas regiones a protocolos consensuados, como el de Mochila de Paz y Prevención que se aplica en el Edomex.

La Secretaría de Educación de Querétaro descartó la aplicación generalizada del operativo en el estado.

Las autoridades recalcaron que la prevención debe iniciar desde el hogar y recomendaron que sean los padres o tutores quienes revisen las pertenencias de sus hijos antes de acudir a clases.

En lugar de operativos de revisión, se prioriza el fortalecimiento de protocolos de contención, apoyo emocional y asistencia psicológica.

En enero de 2020, el PRI en el Congreso queretano presentó una propuesta para otorgar facultades a las autoridades educativas para instrumentar el operativo de revisión, de la mano de los padres y la Defensoría de los Derechos Humanos, pero no pasó.