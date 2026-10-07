Sector turístico busca definir su ruta en Malta

En La Valeta, Malta.

Con un reto constante de sostener el crecimiento del sector, llega a Malta la 26 Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), foro en el que cientos de expertos discutirán los desafíos que significan la transformación marcada por la Inteligencia Artificial (IA), los cambios geopolíticos, las nuevas formas de viajar y una creciente competencia por atraer inversiones.

Bajo el lema FUTU[RE]SET, el encuentro reunirá del 7 al 9 de octubre a más de 200 directores generales y altos ejecutivos, además de más de mil delegados procedentes de más de 100 países, en un momento en el que gobiernos y empresas buscan definir cómo mantener la expansión de una de las mayores industrias globales sin perder de vista sostenibilidad, resiliencia y competitividad.

La agenda pondrá especial atención en el uso de la IA, la identidad digital para facilitar el cruce de fronteras, el futuro de la movilidad y la conectividad, la inversión, la gestión de destinos y las nuevas demandas de los viajeros. El WTTC plantea ocho prioridades estratégicas que también incluyen el desarrollo de la fuerza laboral y una mayor preparación frente a las crisis.

El Dato: La Cumbre busca ser una plataforma para que el WTTC impulse su iniciativa Together in Travel, un esfuerzo mundial diseñado para conectar, apoyar y promover a las pymes.

La discusión reunirá a representantes de gobiernos con los principales jugadores privados del sector, entre ellos directivos de Hilton, IHG Hotels & Resorts, Four Seasons, MSC Group, Trip.com, Marriott, Accor, Dubai Airports, Google y Microsoft. También participarán el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau y el expresidente del Gobierno español José María Aznar, además de ministros y autoridades turísticas de distintas regiones.

Uno de los puntos centrales será determinar de dónde vendrá el próximo ciclo de crecimiento del turismo y quién financiará su expansión. El programa incluye discusiones sobre la siguiente gran inversión en viajes, la competitividad futura de Europa y el costo de no destinar recursos a la transformación del sector, además de debates sobre el crecimiento adecuado de los destinos frente al aumento de visitantes.

La Cumbre inicia este miércoles con una conferencia encabezada por la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, y autoridades de Malta; las sesiones de discusión arrancarán el jueves y continuarán el viernes, cuando Trudeau abordará las oportunidades que enfrenta la industria y Aznar participará en una conversación sobre liderazgo en un mundo cambiante.

Por su parte, la presidenta y directora general del WTTC, destacó que la Cumbre Mundial atrae una extraordinaria diversidad de voces en un momento en que los viajes y el turismo se están transformando por la IA, la tecnología, las nuevas expectativas de los viajeros, la geopolítica y nuevos patrones de inversión y crecimiento.

“Nuestras ocho prioridades estratégicas ofrecen un marco claro de acción, pero es a través de conversaciones como estas –que reúnen a gobiernos y líderes empresariales– como podemos convertir las oportunidades en avances. Malta ofrece un escenario excepcional para cuestionar ideas, compartir soluciones y construir las alianzas necesarias para dar forma a la próxima década de nuestro sector”, destacó.

La Cumbre también marcará el lanzamiento del Movimiento Juvenil del WTTC, una nueva iniciativa mundial diseñada para despertar un mayor interés por las carreras en viajes y turismo.