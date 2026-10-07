Internet: ¿conecta o afecta la convivencia?

Una mujer se queda dormida enfrente de su computadora en foto de archivo.

Internet transformó la manera en que las personas se comunican, trabajan, estudian y se relacionan. Una conexión que antes podía requerir una llamada telefónica o un encuentro presencial ahora ocurre en cuestión de segundos mediante una publicación, un mensaje o una videollamada. Sin embargo, mientras las plataformas digitales acercan a personas que se encuentran a kilómetros de distancia, también crece el debate sobre sus efectos en la convivencia, el estado de ánimo y la forma en que utilizamos nuestros dispositivos.

El celular se convirtió en una herramienta prácticamente indispensable. El problema aparece cuando su presencia comienza a competir con otras actividades. En escuelas, hogares y espacios de trabajo, cada vez existen más conversaciones sobre cuándo debería permitirse el uso de estos dispositivos y cuándo es necesario establecer límites.

Las políticas para limitar el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas se han multiplicado en distintos países. El objetivo suele ser reducir distracciones durante las clases, favorecer la interacción entre estudiantes y evitar que las redes sociales interfieran con el aprendizaje.

El dato: Recientemente, México aprobó una ley que restringe el uso de celulares en escuelas de niveles básicos.

El debate, sin embargo, no termina en las aulas. También existen propuestas para establecer límites de edad o mayores controles sobre el acceso de menores a determinadas plataformas sociales. Australia, por ejemplo, implementó restricciones para impedir que menores de 16 años tengan cuentas en determinadas redes sociales, convirtiéndose en uno de los casos más relevantes dentro de la discusión internacional sobre protección digital.

Estas medidas abren una pregunta complicada: ¿limitar el acceso a Internet ayuda a proteger a las personas o también puede reducir sus posibilidades de comunicarse y acceder a información?

Las redes sociales permiten mantener contacto con familiares, amigos y comunidades que comparten intereses. Para algunas personas, además, representan una vía importante para encontrar apoyo, información o espacios de pertenencia.

Al mismo tiempo, diferentes investigaciones han estudiado la relación entre el uso de redes sociales y aspectos como el bienestar emocional, el sueño, la ansiedad, la comparación social y la percepción de la propia imagen. Los resultados no apuntan a una explicación única: el impacto puede depender del tiempo de uso, el tipo de contenido consumido, la edad y las características de cada persona.

Por eso, reducir el debate a que “Internet es malo” tampoco explica completamente el fenómeno. Una videollamada con alguien que vive en otro país puede fortalecer una relación, mientras que pasar horas comparándose con vidas aparentemente perfectas en redes puede producir una experiencia completamente distinta.

La paradoja de Internet es que nunca había sido tan sencillo comunicarnos y, al mismo tiempo, existen preocupaciones sobre la calidad de esas interacciones.

El reto no necesariamente consiste en elegir entre un mundo conectado y uno sin tecnología. La discusión apunta cada vez más hacia cómo, cuándo y para qué utilizas Internet.