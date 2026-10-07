IMSS hace auditoría por la muerte de bebés en 2 estados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una auditoría clínica colegiada independiente para esclarecer las causas de muerte de recién nacidos en hospitales de Durango y Jalisco, informó su director general, Zoé Robledo. La revisión busca determinar si hubo infecciones asociadas a la atención y fallas evitables en los procesos, sostuvo.

“No es una revisión que busque culpables”, afirmó el funcionario, quien rechazó que el propósito sea criminalizar al personal médico, y señaló que el caso se ha politizado.

Explicó que especialistas de otras instituciones analizarán los expedientes, ya asegurados, para reconstruir lo ocurrido con cada paciente. El comité reúne distintas especialidades, entre ellas neonatología, infectología y pediatría, y revisará los casos individualmente.

TE RECOMENDAMOS: Consultorios SUS Alistan 12 mil consultorios para dar atención universal

“Ya iniciaron los trabajos de la auditoría clínica colegiada independiente. Es una auditoría de expediente, es una autopsia de expediente”, expuso. Aclaró que este último término se refiere al análisis de la documentación clínica y no a un procedimiento sobre los cuerpos de los bebés.

La investigación deberá establecer si las infecciones estuvieron vinculadas con la atención hospitalaria, si causaron o contribuyeron a los fallecimientos en las unidades de cuidados intensivos y si existieron fallas que pudieron prevenirse. También buscará identificar el origen de esas deficiencias.

El IMSS no intervendrá en las conclusiones ni podrá modificarlas, pues la revisión está a cargo de personal externo. Entre los organismos participantes está el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), al que se envían los microorganismos identificados en los casos. Su análisis permitirá rastrear el origen de los brotes y determinar si existe alguna relación entre los registrados en Durango y Jalisco.

Robledo precisó que la revisión incluye casos de distintos meses, por lo que no todos corresponden a fallecimientos recientes. Mencionó que algunos se registraron en mayo, junio y julio.

“Se están verificando casos de hace mucho tiempo, no son casos recientes. Hay algunos que ocurrieron en mayo, junio y julio. Y algo que hemos acordado también con las familias es que se comunique primero a ellas los resultados”, dijo.

De forma paralela, se realizó un acuerdo para fortalecer la atención y la seguridad de los pacientes en las 77 unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS. Personal de la Secretaría de Salud visita las instalaciones para revisar sus condiciones mediante una metodología común. Además, se dieron nombramientos en el IMSS Durango con la encomienda de atender a las familias de los recién nacidos.

Robledo explicó que estas áreas requieren vigilancia específica, al igual que los quirófanos y los espacios destinados a la preparación de medicamentos y alimentos. Subrayó que debe ponerse especial atención en las terapias neonatales.

“Por eso se constituyó también ya este comando operativo del sector para la seguridad de los pacientes en unidades de cuidados intensivos neonatales”, dijo.

La supervisión recabará información de cada unidad sobre las infecciones registradas y notificadas, los microorganismos identificados y el uso de antibióticos. La aplicación de una misma metodología permitirá reunir los datos de las instalaciones bajo criterios comunes.

Sobre el uso de antibióticos, el funcionario advirtió que la resistencia antimicrobiana ha aumentado y constituye una preocupación a nivel global. Este aspecto forma parte de la valoración de las unidades, junto con la vigilancia de infecciones y los procesos de atención neonatal.