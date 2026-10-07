Hallazgos sobre neutrinos

Nobel a cazador de “partículas fantasma”

Francis Halzen recibió el galardón por sus aportes al observatorio IceCube, que detecta neutrinos cósmicos y permite estudiar agujeros negros, supernovas y el universo

Nobel de física 2026 revela el universo a través de "partículas fantasma"
Nobel de física 2026 revela el universo a través de "partículas fantasma" Foto: Gráficos|ArmandoArmenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola
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Staff Infografía

EL GALARDÓN reconoce una investigación que permite mirar el cosmos de una manera inédita: a través de los neutrinos, unas partículas subatómicas que atraviesan la materia casi sin interactuar con ella.

El premio fue otorgado a Francis Halzen por sus contribuciones decisivas al desarrollo de IceCube, un gigantesco observatorio instalado bajo el hielo de la Antártida.

Este sistema permite identificar neutrinos de muy alta energía procedentes de fuentes cósmicas lejanas y que han recorrido enormes distancias sin desviarse, aportando información sobre lo que ocurre en agujeros negros, supernovas y otros aceleradores naturales de partículas, lo que nos puede ayudar a comprender mejor nuestro universo.

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Nobel de física 2026 revela el universo a través de "partículas fantasma" ı Foto: Gráficos|ArmandoArmenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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