CSP: la ley garantiza el derecho a rehabilitación

La presidenta (de rosa), ayer, durante el evento de apertura del nuevo espacio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón (CRIT) en Colima, donde reconoció el trabajo de la Fundación para atender a personas con discapacidad y destacó las aportaciones públicas destinadas a que niñas y niños tengan rehabilitación.

Durante su mensaje, señaló que la Constitución establece la obligación del Estado de apoyar a las personas con discapacidad permanente y garantizar su rehabilitación y habilitación, con prioridad para quienes tienen menos de 18 años.

“Esto es algo de lo que las mexicanas y los mexicanos deberíamos sentirnos muy orgullosos. Que nuestra Constitución obliga al Estado a la rehabilitación de las personas con discapacidad permanente”, expresó la mandataria.

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Sostuvo que México posiblemente sea el único país que consigna estos apoyos en su Carta Magna. Recordó que su financiamiento se realiza mediante aportaciones de la Federación y de los gobiernos estatales, y reivindicó la necesidad de convertir el mandato constitucional en atención para la población.

Aunque reconoció la labor de los centros y hospitales del sistema público de salud, destacó la experiencia, el profesionalismo y el equipamiento de Teletón para brindar servicios de rehabilitación. Explicó que por esa razón su Gobierno decidió respaldar la atención de niñas y niños a través de la Fundación.

“Muchas, muchas felicidades a Teletón. Fernando, a todo el patronato. 29 años de dedicarse permanentemente a la rehabilitación de las niñas y los niños. Realmente es un esfuerzo extraordinario y muestra o es reflejo de lo mejor de las mexicanas y de los mexicanos, lo mejor de nuestro pueblo, que es el amor, la solidaridad, la fraternidad.

“Un Centro de Rehabilitación, un CRIT, es una muestra de amor. De amor al prójimo, de amor a las niñas y a los niños. Por supuesto que hay una parte que se realiza a través de los centros y los hospitales del sistema de salud de México”, señaló.

Indicó que en 2025 y 2026 se han aportado becas para que niñas y niños puedan rehabilitarse y hacer realidad lo establecido en la Carta Magna.

También reconoció al gobierno estatal por su persistencia para que Colima contara con el centro y por impulsar la participación de la población en el proyecto. Agradeció la entrega de Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, y destacó el equipamiento de las instalaciones para atender a la niñez.

A su vez, Landeros afirmó que las reformas impulsadas por la mandataria permitieron cumplir aspiraciones de las personas con discapacidad: incorporar la rehabilitación a la Constitución, acompañarla de becas y contar con espacios de inclusión, y resaltó el respaldo social.

En su oportunidad, el empresario Emilio Azcárraga agradeció el apoyo de la Presidenta a Teletón y destacó que la apertura del CRIT fue posible por los donativos de millones de personas.

Alistan 12 mil consultorios para dar atención universal

| Por Yulia Bonilla |

El Gobierno federal instalará 12 mil consultorios de atención primaria en los 24 estados adheridos al IMSS-Bienestar como parte del plan para universalizar los servicios de salud a partir de 2027. La población recibirá recursos directos para adecuar los espacios, mientras la Federación adquirirá el equipo y reclutará al personal, incluidos profesionales jubilados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que los consultorios dispondrán de 60 medicamentos básicos y recibirán a cualquier persona. Se rehabilitarán casas de salud abandonadas, lugares de trabajo y otros espacios comunitarios, con servicios que podrán vincularse al programa Salud Casa por Casa.

Alistan 12 mil consultorios para dar atención universal ı Foto: Cuartoscuro

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, explicó que los Consultorios SUS (Servicio Universal de Salud) atenderán sin importar la derechohabiencia. El paciente recibirá una valoración para detectar riesgos y signos de alarma, orientación y canalización cuando necesite servicios especializados: “La regla fundamental del modelo médico es cero rechazos. Esto no significa que todo se va a resolver en el Consultorio SUS, pero que todo tendrá una ruta clara de atención y en su caso de referencia”.

El Tip: hasta ahora 73 mil médicos y enfermeros se han postulado para participar en los consultorios.

Svarch sostuvo que los consultorios tendrán una cartera homogénea de medicamentos y líneas de atención para cada problema de salud. También intercambiarán información con los distintos sistemas sanitarios. Una aplicación y un chatbot ayudarán a localizar la unidad más cercana y conocer los turnos disponibles.

El subsecretario de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, señaló que en lo que resta de 2026, la autoridad sanitaria trabajará en la instalación de las unidades y la convocatoria de personal.

La Secretaría de Bienestar, por su parte, comenzó asambleas para integrar comités ciudadanos que recibirán los recursos destinados al pintado y arreglo de los espacios.