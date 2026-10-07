Para el olvido

La Selección Mexicana perdió 2-0 frente a Chile en Los Ángeles, California, y con ello cerró su primera Fecha FIFA con Rafa Márquez sin victorias y con dos derrotas. El Tricolor solamente consiguió dos empates ante Colombia y Perú en el arranque del histórico exdefensa en el timón nacional.

El Káiser de Michoacán le dio la oportunidad de defender la portería a Álex Padilla, quien de esta manera tuvo su debut con el Tricolor dos años después de sus primeras convocatorias en el duelo que se realizó en Los Angeles Memorial Coliseum.

La Roja tuvo la primera ocasión del partido apenas al minuto 1 con un disparo de derecha de Maximiliano Gutiérrez desde más de 30 metros, que se marchó apenas desviado del arco defendido por el arquero del Athletic de Bilbao.

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El Tip: La Selección Mexicana solamente había perdido un juego en lo que va del año, la derrota de 3-2 a manos de Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo.

México respondió al 5’ con un zurdazo fuera del área de Jesús Gallardo, tras un pase de Roberto Alvarado.

Gonzalo Tapia tuvo una doble oportunidad para Chile al minuto 12, primero con un tiro de zurda que fue rechazado y luego con un disparo de derecha que fue a las manos del cancerbero tricolor.

Obed Vargas probó fortuna con un remate de derecha fuera del área, pero la esférica se fue demasiado arriba del arco resguardado por Lawrence Vigouroux al 16’.

La Selección Mexicana tuvo su siguiente ocasión hasta el minuto 32 con un zurdazo fuera del área de Roberto Alvarado, en la que hasta el momento fue la ocasión más clara del juego, pero el guardameta andino mandó a tiro de esquina.

La primera mitad concluyó con un remate de cabeza de Armando González que se fue a un costado de la portería al minuto 36, tras un centro de Erik Lira.

El mediocampista Obed Vargas tuvo la primera aproximación para el Tricolor en el complemento con un potente disparo de derecha a pase de Dagoberto Espinoza al minuto 50, pero Lawrence Vigouroux desvió el balón.

Maximiliano Gutiérrez, extremo del Dinamo Moscú, inauguró los cartones con una definición de derecha en el área tras un pase filtrado de Gonzalo Tapia en un contragolpe al 54’, en una acción en la que el balón paso entre las piernas de Álex Padilla, quien al 60’ evitó el segundo gol en contra al desviar un remate de Gonzalo Tapia.

Después de un tiro rechazado de Erik Lira fuera del área vinieron los primeros ajustes de Rafael Márquez, quien al 64’ realizó cinco movimientos. Ingresaron a la cancha Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Isaías Violante, Denzell García y Santiago Gimenez.

Justo cuando se acomodaban en la cancha estos jugadores, Chile aprovechó para aumentar su ventaja con un tanto de Vicente Pizarro al 65’, con un zurdazo raso a pase de Darío Osorio.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval entraron al partido al minuto 72 en busca de darle variantes en la ofensiva a México. Everardo López se salvó al 73’ de ser expulsado por una agresión a un rival, pero el árbitro solamente lo amonestó.

Isaías Violante intenté algo distinto con un remate de zurda fuera del área al minuto 79, pero la esférica se fue muy arriba de la portería.

El último jugador de la Selección Mexicana en ingresar al partido fue Jeremy Márquez, cuando al 82’ sustituyó al mediocampista Álvaro Fidalgo.

MEMO OCHOA recibió un homenaje en Los Ángeles previo al partido ante Chile. Se reconoció su trayectoria con el Tricolor y los seis mundiales a los que acudió. ı Foto: Especial

El equipo nacional intentó con más corazón que claridad el gol de la honra en el tramo final del enfrentamiento ante una Chile que en sus dos juegos previos en esta ventana de amistosos internacionales cayó a manos de Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4).

México volverá a las canchas a mediados de noviembre, cuando enfrente a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf en duelos a ida y vuelta. El de local lo disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

El saldo del Tricolor hasta el momento es de 10 juegos ganados, cuatro empatados y tres perdidos en lo que va de 2026. Todos los triunfos fueron bajo las órdenes de Javier Aguirre, cuatro de ellos en el Mundial de Norteamérica.

Rafa Márquez todavía está lejos del inicio de Raúl Cárdenas como timonel nacional en 1980, pues el Güero conoció el triunfo hasta su noveno juego, pero la presión sobre el Káiser de Michoacán ya empieza a ser fuerte en esta nueva etapa hacia el Mundial 2030.