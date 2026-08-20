Caso Lindsay Clancy: Estas son las pruebas que apuntan a su ex esposo Patrick Clancy

El caso de Lindsay Clancy continúa trayendo a la conversación las teorías de varios usuarios que lo han seguido de cerca, y en algunas de estas se señala a Patrick Clancy, su exesposo, como un posible responsable.

Lindsay Clancy está siendo juzgada en un tribunal de Plymouth, Massachusetts, Estados Unidos, por el triple homicidio de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años; y Callan, de 8 meses, ocurrido en 2023.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, Patrick Clancy fue quien denunció el delito, pues al llegar a casa encontró a Lindsay tirada en el piso, y tras preguntarle por sus hijos, los encontró sin vida en el sótano de su casa.

Woman who killed her three children sobs as the exercise bands she allegedly used to strangle them were shown to the jury.



Lindsay Clancy was found by her husband lying in the backyard after she cut her throat and wrists and jumped from a 2nd-story window.



"The house was… pic.twitter.com/G42SK4x15A — Collin Rugg (@CollinRugg) July 29, 2026

Testimonio de Patrick Clancy

Patrick Clancy declaró durante el juicio que su exesposa le expresó que tenía tendencias suicidas y pensamientos intrusivos sobre lastimar a sus hijos, e incluso dijo que después de haber cometido el homicidio de sus hijos ella la llamó mientras estaba en el hospital mental.

“Dijo que escuchó la voz de un hombre diciéndole que si no lo hacía ahora, ella perdería su oportunidad” delcaró Patrick Clancy al ser cuestionado sobre lo que Lindsay le comentó durante la llamada.

NEW: Patrick Clancy testified today that he was never told not to leave his children alone with his ex-wife, Lindsay Clancy.



He also described a phone call from Lindsay while she was hospitalized after the murders, in which she claimed a man's voice told her to "do it now."… pic.twitter.com/jWPacZONEe — Callie Cassick (@CallieCassick) July 29, 2026

Mientras se encontraba en el estrado, la defensa de la acusada presentó algunos objetos que se encontraban en un cajón de la mesa de noche de su dormitorio, incluyendo medicamentos que tomaba Lindsay y su reloj inteligente.

Esta información es relevante en el caso, ya que los movimientos de Lindsay Clancy registrados en su reloj inteligente fueron utilizados para poder determinar el movimiento que tuvo durante el asesinato de sus hijos, incluyendo su frecuencia cardiaca y movimiento.

#LindsayClancy #LindsayClancyTrial



This was a document of medications of Lindsay Clancy’s.



Defense Attorney Kevin says he met with Patrick Clancy and went to the bedroom and removed a drawer from the nightstand.



This is what was removed from the drawer - empty medication… pic.twitter.com/ARYCinGsnx — Adriienne F (@imadriienne) July 29, 2026

Durante el juicio, el psicólogo Paul Ziesel dijo que Patrick Clancy viajaba constantemente sin su familia, mientras que Lindsay pernanecía en su casa con sus hijos, aún cuando él sabía que ella lidiaba con problemas mentales.

Apuntó que Lindsay Clancy tenía pensamientos intrusivos, y que basado en los exámenes psicológicos que realizó a la acusada, ella no tenía nignún tipo de socipatía, pero que sí padecía psicosis postparto.

Sobre la información que se conoce del caso, muchas personas en redes sociales han compartido sus teorías sobre lo que ha ocurrido, y señalan que pese a que no se ha dicho que Lindsay no fue quien terminó con la vida de sus tres hijos, podría haber más información sobre el caso.

Señalan que al estar bajo un tratamiento psiquiátrico, Lindsay podría no reconocer lo que ocurría en su entorno con seguridad, por lo que posiblemente la voz masculina que refirió su exesposo durante su testimonio era la suya.

'Lindsay Clancy NOT guilty' — Candace Owens says Clancy was on COCKTAIL of 10 BIG PHARMA drugs, 'absolute madness'



Clancy admitted to strangling her 3 children, while in postpartum psychosis https://t.co/7Ebnl4q9Ob pic.twitter.com/2M92akLrew — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 21, 2026

Además; de acuerdo con los creadores de contenido, Lindsay dijo que sentía que no era ella misma y que era como si ella misma se hubiera visto asesinando a sus hijos, por lo que inevitablemente comparan el parecido físico que tiene la actual esposa de Patrick con ella.

Hasta el momento lo mencionado anteriormente se trata de especulaciones y teorías que han vertido usuarios en redes sociales, pues esta información no forma parte del caso que continúa activo, y Patrick Clancy no ha sido señalado como sospechoso del asesinato de sus hijos.

🚨 trigger warning 🚨Graphic reenactment TikTok creator @millvsgovt believes Lindsay Clancy’s bedroom was stage after she went out the window.

The mirror is why she says she SAW HERSELF! This makes sense. Two things can be true at once. She could have been in post partum… pic.twitter.com/wiFwMdAOMJ — Meidas_Charise Lee (@charise_lee) August 20, 2026

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