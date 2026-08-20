Karla Bustillos, conocida en redes como Karly B, es una de las mayores creadoras de contenido de México gracias a su humor único y a los videos virales que comparte con sus millones de seguidores en TikTok e Instagram, así como en YouTube.

Su popularidad ha despertado curiosidad sobre su edad, estatura y origen, además de los contenidos que la han catapultado como una de las creadoras digitales más seguidas en el país. En La Razón te contamos de su vida y trayectoria en redes sociales.

¿Quién es Karla Bustillos? Edad, estatura, de dónde es, fotos y video más viral

Karla Bustillos nació el 10 de marzo de 1993 en Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 33 años. Su estatura se estima en 1.65 metros, dato que complementa su imagen fresca y juvenil en redes sociales.

Además, es madre de una niña, la cual es hija del también creador de contenido Mau McMahon.

La influencer inició su carrera en 2019 con videos en TikTok y hoy acumula más de 32 millones de seguidores, mientras que en YouTube, en marzo de 2026, alcanzó 50 millones de suscriptores.

Además de su faceta como creadora de contenido, ha incursionado en la música con temas como “Buenota” y “Las Ferragamo”.

Videos más virales de Karla Bustillos

Uno de los clips más virales de Karla Bustillos es en el que ponen a los seguidores de la creadora de contenido a adivinar, entre dos personas con el rostro cubierto y con ropa idéntica, quién es “la verdadera Karla”. El video alcanzó 10.7 millones de reproducciones en TikTok.

Otro material viral es el que grabó desde las gradas del Estadio Ciudad de México, antes Azteca, en el partido de la Selección Tricolor contra Chequia durante el Mundial 2026. El video publicado el 24 de junio tiene 8.1 millones de reproducciones en TikTok.

Otro video viral, con más de 6.5 millones de reproducciones en TikTok, es en el que Karla Bustillos finge que no tiene cabello para grabar la reacción de su pareja, Mau McMahon, también creador de contenido, y su hija.

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