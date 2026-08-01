Asesinan al rapero Soldis C4 mientras grababa un video musical; esto se sabe

La industria musical está de luto tras confirmarse la muerte del rapero Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, conocido en la industria del entretenimiento como Soldis C4. Según se informó, el artista fue acribillado la tarde de este viernes 31 de julio en plena calle.

¿Qué le pasó a Soldis C4?

Fue en las calles de Guadalajara en el estado de Jalisco que ocurrió el ataque armado. Se reportó el asesinato y a los pocos minutos fue confirmada la identidad de la víctima. De momento, no hay detenidos y ya se investigan los hechos.

El mánager de rap conocido como "Soldis C-4" murió tras un ataque armado durante la grabación de un videoclip en Guadalajara. Amigos, artistas y seguidores lamentaron su fallecimiento.



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Los medios locales reportaron que Soldis C4 fue asesinado en un ataque armado registrado sobre la avenida Ahuehuetes y la calle Miguel Orozco Camacho en la colonia Lázaro Cárdenas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con testigos, el rapero se preparaba para grabar un video musical cuando un hombre que portaba una máscara le disparó en al menos cuatro ocasiones. El atacante escapó posteriormente a bordo de una motocicleta, por lo que no han logrado identificarlo.

Aunque llegaron los servicios de emergencia, no hubo nada por hacer y se confirmó la muerte del también productor de 30 años de edad. Hasta el momento, se desconoce el móvil detrás del crimen.

¿Quién era Soldis C4?

Soldis C4 era un músico, productor y mánager de rap conocido en la escena musical de Guadalajara. Su nombre real era Jesús Alejandro Hinojosa Vargas y destacó además de por su música, por su apoyo a otros miembros de la industria.

Algunos de los sencillos que destacaron del rapero fueron las canciones “Fuego” y “Turbio”. Tras darse a conocer su muerte, se han pronunciado seguidores, amigos y otros músicos que lamentan el fallecimiento del artista.

A través de sus redes sociales, el músico publicaba videos en colaboración con el sello discográfico urbano La Clika Music, donde compartían el trabajo de varios artistas firmados con ellos.

En su canal de YouTube, donde compartía su música, contaba con un total de 6,69 mil seguidores. Colaboró con varios músicos reconocidos en el rap como CKan, entre otros.

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