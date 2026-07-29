Vincent Belorgey, conocido como DJ Kavinsky, murió a los 50 años. El también músico francés de electropop fue hallado sin vida en su casa de París el martes.

Es recordado por aparecer en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París en 2024 y por ser el compositor de la canción “Nightcall” de la película “Drive”, protagonizada por Ryan Gosling.

Personalidades del mundo de la música y autoridades del país europeo, incluido el presidente Macron, compartieron su consternación y emitieron mensajes recordando su talento y trayectoria.

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Debido lo inesperado de la muerte del DJ, sus fans se preguntan de qué murió; en La Razón te contamos lo que se sabe.

Muere DJ Kavinsky, así lo despiden

El miércoles cumpliría 51 años de vida. ı Foto: Especial.

Luego de darse a conocer la noticia de la muerte de DJ Kavinsky, figuras destacadas de la música y autoridades francesas le dedicaron al artista mensajes de aprecio.

La ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, describió al músico como una de las “voces más singulares” de Francia.

“Bailable y nostálgica a la vez, su música seguirá resonando a través de generaciones y fronteras”, agregó la ministra en una publicación en X, antes Twitter.

El presidente francés, Emmanuel Macron, escribió en una publicación en Facebook: “Kavinsky, para siempre una fuente de orgullo francés”.

¿De qué murió DJ Kavinsky? Tenía 50 años

Según información de AP, la fiscalía de París, Francia, informó que el artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue hallado muerto en su casa el martes por la noche. No se ha revelado la causa de su fallecimiento.

Las autoridades indicaron que ya abrieron una investigación para dar con la causa de muerte de DJ Kavinsky, sin embargo, los servicios de emergencia reportaron que no se encontraron signos de violencia o algo sospechoso.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer información sobre si el artista padecía alguna enfermedad, pues sólo tenía 50 años.

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