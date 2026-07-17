Mauro Méndez, conocido en el mundo artístico como DJ Maahez, falleció a los 30 años; es hijo de la actriz cubana Aylín Mujica.

La noticia fue confirmada por la periodista Mandy Fridmann, quien reveló que la intérprete recibió el desgarrador aviso mientras se encontraba en Colombia grabando el programa Top Chef.

El joven, apasionado por la música y con una prometedora carrera como DJ, era el hijo mayor de Aylín Mujica. Debido a su edad, su partida ha causado gran conmoción en el medio artístico y en redes sociales entre los fans de la cubana.

Muere el hijo de Aylín Mujica, DJ Maahez, a los 30 años; ¿qué le pasó?

De acuerdo con los reportes de Mandy Fridmann, Mauro Méndez, hijo de Aylín Mujica, había viajado recientemente a Barbados para asistir a un juego de beisbol. Personas cercanas a la familia señalaron que el joven padecía neumonía, razón por la cual su madre le habría pedido que evitara el viaje y se cuidara. Sin embargo, DJ Maahez decidió continuar con sus planes.

Según la comunicadora, la noche del 16 de julio, Aylín Mujica, quien se encuentra en Colombia grabando Top Chef, recibió una llamada en la que le informaron que su hijo había fallecido. Aunque los detalles aún no se han esclarecido por completo, las primeras versiones apuntan a que Mauro habría sufrido un infarto.

La actriz, reconocida por su trayectoria en telenovelas y programas de televisión, se encuentra “destrozada” tras la pérdida de su primogénito, afirmó Mandy Fridmann. Hasta el momento, la cubana no ha emitido declaraciones en sus redes sociales, pero allegados aseguran que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

La muerte de DJ Maahez ha generado múltiples muestras de apoyo hacia Aylín Mujica, tanto de colegas como de seguidores. La noticia también ha causado conmoción, pues el joven tenía sólo 30 años.

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