Leagues Cup: Se definen las sedes y horarios para las semifinales del torneo ¿se juegan en México?

Se definen los horarios y sedes para las semifinales de la Leagues Cup.

La Leagues Cup ya conoce a sus cuatro equipos semifinalistas de la edición 2026 y los organizadores del torneo dieron a conocer las fechas para los dos compromisos de la antesala de la gran final. América se medirá ante el Monterrey y el Toluca se verá las caras con el León.

La afición esperaba que algunos de los dos encuentros se disputará en territorio mexicano, pero no fue así, ambos cotejos están programados para llevarse a cabo en Estados Unidos el próximo 2 de agosto del 2026.

¡Por el pase a la final de #LeaguesCup2026! ⚽️🏆 @ClubAmerica y @Rayados ya han definido campeonatos nacionales e internacionales, ahora chocan previo al juego por el título 💥



¿La cita? Miércoles 2 de septiembre en el Dignity Health Sports Park 🏟️ pic.twitter.com/HLT7BqeFXh — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 27, 2026

América se verá las caras con Monterrey en California

El América logró meterse a las semifinales del torneo internacional después de vencer al Columbus Crew en los cuartos de final por marcador de 2-0 con goles de la nueva dupla americanista, Raphael Veiga y Brian Rodríguez.

Las Águilas volverán a visitar el Dignity Health Sports Park en Carson, California, para medirse ante los Rayados de Matías Almeyda en busca de llegar a su primera final de Leagues Cup.

Cabe recalcar que, el Monterrey es el único equipo mexicano en haber disputado las semifinales en ediciones pasadas del certamen internacional, pero en esta ocasión los cuatro clubes quieren levantar el cetro, ya que un club de nuestro país nunca ha podido conseguir el título desde que se instauró el nuevo formato.

Houston, we have a #LeaguesCup2026 semifinal! 🚀🏟️



El Shell Energy Stadium recibe al @TolucaFC, que lo ha ganado casi todo lately, y al @clubleonfc, único con paso perfecto in the tournament 👹🦁



Who will make it to the final in this clash of styles? 🔥 pic.twitter.com/Ir0cbkVc0K — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 27, 2026

León y Toluca chocan en Texas para definir a un finalista

La otra semifinal de la Leagues Cup enfrenta al invicto León contra el actual campeón de la Concacaf Champions Cup Toluca, dos clubes que protagonizarán un compromiso de alto voltaje en Texas.

La cancha del Shell Energy Stadium será el encargado de albergar este compromiso el próximo 2 de agosto. Los Panzas Verdes han sorprendido a toda la afición al ser el único club en no conocer la derrota en el torneo internacional.

La última vez que León y Toluca se vieron las caras en una eliminatoria fue hace 12 años cuando se enfrentaron en la liguilla del futbol mexicano del Clausura 2014.

DCO