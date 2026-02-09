¿Quién es Alix Earle? La influencer de 25 años que tendría un romance con Tom Brady

Alix Earle se ha vuelto tendencia tras hacerse viral un video en el que podemos ver a la creadora de contenido de 25 años de edad bailando con Tom Brady, ex mariscal de campo de los New England Patriots, quien tiene 48 años.

Las redes sociales estallaron ante los videos de una fiesta del Super Bowl donde Alix Earle y Tom Brady bailaban entre sonrisas de complicidad. De acuerdo con DeuxMoi, la interacción entre ambos ocurrió exactamente un mes después de que desataran rumores de noviazgo en Nochevieja, durante una fiesta en San Bartolomé.

Tom Brady dancing with Alix Earle at a Super Bowl party.



(via BACKGRID) pic.twitter.com/CtKTot4ECq — FearBuck (@FearedBuck) February 8, 2026

De acuerdo con una fuente cercana a los famosos, “Tom y Alix estaban completamente encima el uno del otro. Ella no podía quitarle las manos de encima”. La misma persona agregó: “Él se inclinaba constantemente, susurrándole al oído. Parecía que se besaban. Ella le frotaba la espalda con mucho cariño. Las muestras de afecto eran descomunales. No les importaba quién los viera”, comentó a la revista Star.

¿Quién es Alix Earle?

Alix Ashley Earle es una creadora de contenido nacida el 16 de diciembre del 2000 en Nueva Jersey. Saltó a la fama por sus videos en TikTok de “alístate conmigo” y otros en los que comparte detalles sobre su vida personal.

La joven es conocida en las comunidades en línea por provocar que los productos que promociona se agoten rápidamente. Solo en su cuenta de Instagram, la mujer cuenta con 5.5 millones de seguidores.

La mujer también es empresaria, pues tiene una marca de bebidas enlatadas y una organización comunitaria donde principalmente alimenta a personas necesitadas. También cuenta con una serie de videos en YouTube llamado ‘Hot Mess’, un podcast.

Es hija de Thomas ‘TJ’ Earle, un magnate de la construcción en el Municipio de Wall, Nueva Jersey, y Alisa Maniaci, de ascendencia italiana. Los padres de Earle se divorciaron en 2013, después de que años atrás se diera a conocer que el hombre tenía una aventura.

El New York Post informó que el padre de Earle mantenía una aventura amorosa con Ashley Alexandra Dupré, una acompañante conocida por su implicación en el escándalo sexual político de Eliot Spitzer

Alix comenzó a publicar contenido en la plataforma de TikTok en febrero de 2020, cuando era estudiante de primer año en la Universidad de Miami. En una entrevista de 2023 en The Howard Stern Show, Earle afirmó que al principio intentó cumplir con una imagen idealizada y perfecta.

“Cuando empecé, no tenía ni idea. Intentaba ser perfecta. Pensaba que esa era la forma de hacerlo”, comentó en ese entonces. Su crecimiento en redes sociales aumentó en verano de 2022, cuando se vio afectada por el acné derivado de un quiste facial excesivo.

Alix Earle fue incluida en la lista “30 Under 30″ de Forbes en 2023, en la que se espera que los empresarios seleccionados generen casi 300 millones de dólares en ingresos para finales de 2023. El patrimonio neto de Earle se estimó en 6 millones de dólares en 2023.