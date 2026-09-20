La Bola Negra gana el Premio del Público del TIFF; avanza fuerte rumbo a los Oscar

Javier Ambrossi, a la izquierda, y Javier Calvo son fotografiados en la alfombra roja de la película La Bola Negra durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, el martes 15 de septiembre de 2026.

La Bola Negra, la épica queer española sobre las vidas entrelazadas de tres hombres gays, ganó el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto el domingo, confirmando su estatus como una de las principales candidatas al Oscar.

El premio más importante del TIFF es votado por los asistentes al festival, y se ha hecho conocido como uno de los predictores más férreos de los Premios de la Academia. Desde 2012, todos los ganadores del Premio del Público menos uno han conseguido una nominación a mejor película en los Oscar. La única excepción fue en 2024, cuando la adaptación de Stephen King de Mike Flanagan, The Life of Chuck, ganó el premio. El año pasado, Hamnet ganó la medalla y más tarde obtuvo ocho nominaciones al Oscar.

La Bola Negra está dirigida por el dúo conocido como Los Javis — Javier Ambrossi y Javier Calvo. Ya fue un éxito en el Festival de Cannes, donde compartió el premio al mejor director con Paweł Pawlikowski por Patria.

Javier Calvo (izq.) y Javier Ambrossi, al salir del estreno de la cinta ayer en Cannes. ı Foto: AP

Netflix adquirió La Bola Negra de Cannes y ha lanzado una campaña completa de premios para la película. Netflix también está dando a la película su estreno teatral más largo hasta la fecha para la plataforma. La cinta se estrena en cines el 16 de octubre y comienza a emitirse en streaming el 2 de diciembre.

“Esta es una película profundamente personal, pero también transmite un mensaje sobre la importancia y la necesidad de expresar quién eres”, dijo Javis en un comunicado el domingo. “Saber que el público se conectó con él y lo hizo suyo es el mayor regalo que podríamos recibir.”

El primer finalista del premio TIFF fue I Play Rocky, la comedia de Peter Farrelly sobre la realización de Rocky. El segundo finalista fue Being Heumann, el drama de Siân Heder sobre la pionera de los derechos de las personas con discapacidad Judy Heumann.

El festival también otorga un Premio del Público a películas internacionales. Ese papel fue para Elsinore, protagonizada por Andrew Scott como Ian Charleson, el actor escocés que interpretó Hamlet en Londres mientras sufría SIDA. El primer finalista fue Amor posible, el drama coreano de Lee Chang-dong sobre el trauma de los despidos masivos. El segundo finalista fue The Assassin(s), un procedural coreano de Hur Jin-ho.

Darlene Love: I Know Where I’ve Been, un retrato de la vocalista de 85 años, ganó el Premio del Público al mejor documental del TIFF. El premio del público del festival por la sección Midnight Madness fue para Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney, un llamado “documental gonzo” de Matthew Rankin sobre el ex primer ministro canadiense.

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