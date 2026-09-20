Un amor distinto al tuyo

Un amor distinto al tuyo ya despierta curiosidad entre los seguidores de los dramas asiáticos y desde el estreno de los primeros episodios de la serie la producción ya se coloca entre las favoritas del público.

Descubre de qué trata, dónde puedes verlo y el calendario de estreno de los capítulos.

¿De qué trata Un amor distinto al tuyo?

Namgung y Mi-do se conocieron cuando tenían apenas siete años y, casi dos décadas después, iniciaron una relación a los veintiséis. Diez años más tarde, el vínculo que parecía indestructible comienza a desgastarse bajo el peso del tiempo y las rutinas. La pareja enfrenta cambios inevitables que los obligan a mirar de frente la realidad del amor y la vida adulta.

Aunque dan por terminada su relación, los recuerdos de los momentos compartidos siguen ejerciendo una atracción poderosa, como un eco de lo que fueron. Entre nostalgia y desencuentros, ambos deben decidir si el pasado puede sostenerlos o si ha llegado el momento de aceptar que su historia terminó.

Un amor distinto al tuyo: ¿Dónde ver el drama?

Un amor distinto puede verse en Prime Video, el primer capítulo se estrenó el 11 de septiembre. Recuerda que debes tener una suscripción activa en la plataforma de streaming.

Calendario de estreno de Un amor distinto al tuyo

De acuerdo con la información publicada por Prime Video en su sitio web oficial, los capítulos de Un amor distinto al tuyo se estrenarán en la plataforma a las 9:00 am, en las siguientes fechas:

Capítulo 1: ¿Diez años juntos terminarán en matrimonio o en ruptura?- 11 de septiembre, ya disponible

Capítulo 2: ¿Alguna vez podremos ser desconocidos?- 12 de septiembre, ya disponible

Capítulo 3: ¿Podemos volver a sentir esa chispa?- 18 de septiembre, ya disponible

Capítulo 4: ¿Soñamos el mismo sueño?-19 de septiembre, ya disponible

Capítulo 5: ¿Hay historias sin contar entre nosotros?-2 de octubre

Capítulo 6: ¿Quién es nuestro mejor héroe?-3 de octubre

Capítulo 7: ¿Somos aliados o enemigos?-9 de octubre

Capítulo 8: ¿Qué queda de nuestro amor apasionado?-10 de octubre

Los episodios duran alrededor de una hora.

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