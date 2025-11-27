Babasónicos refleja su madurez sonora en Cuerpos Vol.1

Fiel a su compromiso musical, la agrupación argentina Babasónicos estrena hoy su nuevo material discográfico Cuerpos Vol. 1, que se compone de nueve tracks en total. Álbum que se caracteriza por ritmos electrónicos sin dejar de lado su característico rock, que los acompaña desde su primer trabajo de estudio, el cual fue lanzado en la década de los años 90.

Este material discográfico se caracteriza por arriesgarse a ritmos más electrónicos a lo largo de sus temas, combinado con el rock y sin dejar de lado el electro pop, de acuerdo con la sesión de escucha en la que estuvo La Razón, previo al lanzamiento del disco.

El Dato: Con el disco Jessico, Babasónicos presentó una propuesta musical renovadora en medio de la crisis que azotaba Argentina.

El álbum comienza con el tema “Tiempo off”, canción con ritmos electrónicos fieles la música de los Babasónicos, pero que también se remonta a su época de “Teóricos”. Los riffs de la guitarra son similares y remata con un mensaje de lucha continua frente a los problemas cotidianos de la vida.

Para el siguiente track, “Revoluciones aparte”, la banda introduce sonidos más potentes de rock clásico mezclados con electrónica, que regalan una madurez musical, luego de abrazar este género y sumarlo para su carrera.

Mientras que el tema tres del disco, “Maracuyá”, el grupo regala a los escuchas un cobijo sonoro al asegurar en su letra que “nadie quiere sufrir” y ante ello dar un impulso a los oyentes, y darles seguridad ante las dificultades del día a día con la letra que resalta las palabras: “somos lo que hicimos atrás y eso nos costó”.

Como si fuese una montaña rusa sonora, después de haber disfrutado de rock, en “Cocos”, la banda argentina apuesta por ritmos tropicales, que llevan a un momento de relajación y tranquilidad, tal cual como si estuvieras en un paraíso rodeado del calor del sol y la playa.

Posteriormente, regala “Advertencia”, canción estrenada al público el 11 de septiembre de este año y que en su sonido se escucha la frase: “Siento que escapamos de algo todos… pero no de lo mismo”, la cual es una mezcla entre la lírica y el ritmo actual que tiene Babasónicos. El tema cuenta ya con su videoclip oficial grabado en Argentina, y que contó con la dirección de cine, Juan Cabral.

Para los tracks, seis y ocho, “Miau” y “Mercado blue”, la banda ofrece temas de fortaleza para sus escuchas, gracias a frases citadas como: “Hagamos fuerzas si la realidad nos puede”.

Dentro del disco destaca el track siete, “Labios Apilados”, que con tintes de rock y electrónica, hacen de una canción un acompañamiento emocional para sus seguidores.

Para finalizar el viaje musical, el disco cierra con “Mi propia música”, canción que refleja el amor propio que siente la banda y que quiere regalar a los fans para forjar su propio camino. “Ésta es mi propia música en el laberinto de la soledad”, dice parte de la letra.

El nuevo disco de Babasónicos, Cuerpos Vol. 1, que se estrena hoy en todas las plataformas digitales, le da continuidad a Trinchera. Se prevé que la banda presente próximamente al público alguna de estas canciones en sus conciertos en el Estadio Ferro de su natal Argentina.

Cuerpos Vol. 1

Artista: Babasónicos

Año: 2025

Cuerpos Vol. 1 ı Foto: Especial