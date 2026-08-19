Moria Casán ha tenido apasionados romances a través de los años, algunos revelados ante el público con sus altibajos y otros que según ella, nunca vieron la luz. Y es que la mujer de 80 años de edad ha estado casada en varias ocasiones, ha tenido romances fugaces y algunos más serios.

Uno de sus romances más destacados fue el que tuvo con Mario Castiglione, papá de su hija Sofía Gala, nacida en 1987, cuya relación terminó unos años antes de la muerte del comediante. Tras esto, la mujer no dejó de lado el amor.

¿Quién es el novio de Moria Casán?

Se sabe que Moria Casán se encuentra en una relación desde el año 2021 con Fernando “Pato” Galmarini y se han consolidad como una de las parejas más sólidas de su generación, de quienes se especula una posible boda en nada menos que La Bombonera, estadio de Boca Juniors.

La historia de amor entre la diva de la televisión y el exfuncionario político comenzó cuando se conocieron hace 30 más de 30 años. “Me pareció un despelote. Pero además de despelote de linda. Una mina inteligente, piola… pero hasta ahí llegué”, confesó el exfuncionario al recordar el primer encuentro en la década de los años 90s en una entrevista para Caras.

“Yo en ese momento estaba casado con Marcela, mi mujer, con tres hijos. Con lo cual tuve que juntar polenta para no decir lo que sentía”, dijo entre risas. “Ni ella me tiró una ficha ni yo me animé”, agregó sobre cómo evitó que la relación avanzara.

Moria y Pato Galmarini se casan EN LA CANCHA DE BOCA. Nuestra realeza💥💥💥 pic.twitter.com/StTsnBq2bU — Maia Debowicz 🐇 (@Maia_Debowicz) March 20, 2022

Fue décadas después que la historia cambió, cuando Galmarini la volvió a contactar: “La llamé por teléfono y la invité a un acto que íbamos a hacer del deporte y la cultura”, relató.

“Ella dice: ‘Yo, vos no te animabas, eras medio cagón. Yo me tiré encima y te di un beso en mi casa’. Y la verdad que no me acuerdo. Por ahí no me morí de un paro del corazón de casualidad”, dijo sobre cómo arrancó el romance.

Pato comenta que llevan una vida en pareja relajada: “No vivimos juntos, pero estamos dos o tres veces por semana. Conversamos mucho. Yo he ido muy poco al teatro previo a Moria y ahora voy al teatro, me gusta el teatro, me gusta ver a Moria arriba trabajando”, contó.

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