Las FOTOS de Moria Casán cuando estuvo presa

En Netflix, recientemente se estrenó la biopic de la conductora y actriz argentina Moria Casán, lo que ha generado que muchos quieran saber más detalles sobre su vida y que tan apegada está la nueva serie con la realidad.

En ese sentido, uno de los temas más comentados es la foto en la que la mujer aparece sin maquillaje y sin peluca mientras se encuentra mirando su celular en una cárcel de Parguay, imagen que en su momento dio mucho de qué hablar y hoy resurge.

@sebarodriguezpy Moria Casan en la cárcel paraguaya, el Buen Pastor, recreación este famoso meme en la bioserie de Moria en Netflix. ♬ sonido original - Sebas Rodríguez

¿Por qué estuvo presa Moria Casán?

Moria Casán estuvo presa en Paraguay a finales de 2015, cuando fue condenada por supuestamente haber robado un collar de zafiros y diamantes valuado en 80.000 dólares, pertenencias del joyero Armando Benítez; el supuesto robo habría sucedido en 2012.

El expediente señalaba que la joya fue entregada a la famosa para una presentación y de manera posterior, se denunció su desaparición.

El proceso avanzó y en un punto fue detenida en Paraguay, lo que la llevó a estar en la cárcel por nueve días en los que aseguró que siempre mantuvo la tranquilidad y confió en que recuperaría su libertad.

La foto de Moria Casán en la cárcel https://t.co/XQCNvsnwEt pic.twitter.com/oWROIcs4uf — Exitoína (@exitoina) December 16, 2015

“Yo fui en cana y pasé unos nueve días de mi vida fenómeno. Me sacaban con las esposas y yo decía: ‘No me tape las esposas, mi amor’. Juro, me sentí bien. Sabía que iba a salir, que no iba a pasar nada. Nunca lloré, nunca flaqueé, dormí divino”, contó años después en un programa.

La foto que en su momento revolucionó las redes, muestra a la mujer en la cárcel de mujeres de Asunción, “El buen pastor”. Según el periodista Tomás Dente, quien compartió la imagen, la mujer estaba “en una ‘habitación especial’, con baño privado”.

Por otra lado, la directora del penal, Ana Dina Coronel, contó a un diario que por la popularidad de la diva, prefirieron que guardara reclusión con otras internas “medianamente educadas, no tan problemáticas”, y agregó que “las condenadas por homicidio son las que mejor se comportan en el penal”.

Al ingresar a la prisión en 2015, se reportó además que le hallaron a Moria Casán 1,6 gramos de cocaína, por lo que la defensa tuvo que certificar que la sustancia era de uso personal por adicción para desestimar el agravante de tráfico.

¿Quieres saber más?

Cinema Tepito reconoce trayectoria de María Rojo: ‘Los homenajes también pueden ocurrir desde el barrio’

Angie Argáez: ¿Quién es la influencer secuestrada en Colombia?

Karen Torres: Del look vaquero al playero, así conquista a sus seguidores

María Corina Machado celebra liberación de 131 presos políticos en Venezuela, pero exige excarcelación de todos