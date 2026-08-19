Karen Torres se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales gracias a sus estilos de vestir, como una auténtica fashionista, que van del look vaquero al playero.

En La Razón te mostramos sus outfits más virales, aquellos que han acumulado cientos de miles de Me Gusta y comentarios en redes sociales.

Karen Torres: Del look vaquero al playero, así conquista a sus seguidores

Karen Torres es una joven originaria de Monterrey, Nuevo León, y desde hace unos años se ha convertido en una de las creadoras de contenido más seguidas y admiradas por su versatilidad para vestir, regalándole a sus 3.5 millones de seguidores en Instagram y 27.7 millones en TikTok, looks icónicos que se han vuelto virales.

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Uno de estos atuendos es el de una sesión de fotos de diciembre de 2025, donde porta un corset, una falda y unas botas negras, mientras posa en un estacionamiento.

Además, Karen Torres también tuvo su era Fifas durante el Mundial 2026, en el que México fue uno de los países anfitriones. La creadora de contenido asistió a la inauguración de la Copa del Mundo el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, evento en el que lució con orgullo la playera de la Selección Tricolor.

Las fotos ya acumulan más de un millón de Me Gusta en Instagram y han sido compartidas

Unas semanas después la influencer conquistó a sus seguidores al publicar una sesión de fotos en la playa, con motivo de su cumpleaños número 24, el 27 de julio de 2026. Escribió: “24 vueltas al sol, happy bday to me”.

Karen Torres lució un traje de baño rosa y el cabello suelto en ondas, adornado con una flor. La publicación acumula más de 300 mil Me Gusta en Instagram.

Karen Torres en la playa ı Foto: IG xkarentorresx

Pero, sin duda, uno de sus looks más populares, es el vaquero, con el que robó miradas en Coachella 2026, en abril. Karen Torres compartió una serie de fotos de sus atuendos en el festival que se realiza anualmente en Indio, California, donde destacó una blusa y un short blancos, con botas vaqueras y un sombrero.

La publicación acumula más de 300 mil Me Gusta en Instagram.

En 2025, la regiomontana viajó a Japón, donde portó un traje tradicional de aquel país. Su video usando un kimono rosa, acumula 5.1 millones de reproducciones en TikTok.

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