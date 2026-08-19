¿Quién es Mario Castiglione, ex pareja de Moria Casán y papá de Sofia Gala?

El romance más importante en la vida de la actriz y conductora Moria Casán fue quizás su matrimonio con Mario Castiglione, el humorista que se convirtió en el padre de su única hija, Sofia Gala, quien hoy protagoniza la biopic de la diva argentina.

Es por este motivo que quienes ya han visto la producción de Netflix, quieren saber más sobre el hombre que conquistó el corazón de la vedette, así como su historia en particular. A continuación, te compartimos lo que se sabe sobre él.

Querido MARIO CASTIGLIONE, hoy cumplirías años, te quiero agradecer tu amor hacia mí, al pedirme y darme un hijo y ahí llegó a nuestras vidas @GalaCastiglione creo donde estés estarás felíz con todos y más que felíz con tus 2 nietos HELENA y DANTE (cont) pic.twitter.com/hJxwdEcyrD — Moria Casán (@Moria_Casan) May 7, 2019

¿Quién era Mario Castiglione?

Mario Raúl Castiglione nació en 1946 y fue un multifacético actor, director de escena y productor argentino que dejó una marca imborrable en la comedia y el teatro de revista durante las décadas de 1970 y 1980.

Se formó en el teatro independiente, construyó una destacada trayectoria en televisión y cine popular acompañando a grandes referentes del humor como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Guillermo Francella.

Su historia de amor con Moria Casán comenzó a mediados de los años ochenta y rápidamente se convirtió en una de las duplas más mediáticas y prolíficas de la farándula argentina.

[EFEMÉRIDES] Se cumplen 26 años del fallecimiento de Mario Castiglione, destacado actor cómico, director y productor de la escena nacional. Recordado por sus trabajos en cine y televisión, y por su relación con Moria Casán, madre de su hija Sofía Gala. pic.twitter.com/TkHy1uP9Aw — Sr. Nelson (LoQueMeHaceReir) (@lqmhr) May 21, 2026

Además de casarse en 1986, compartieron una fructífera etapa profesional en la que Castiglione dirigió y produjo varios de los principales espectáculos teatrales encabezados por la vedette. El 24 de enero de 1987 nació su única hija en común, Sofía Gala Castiglione, quien con el tiempo consolidaría su propia y destacada carrera como actriz.

La pareja atravesó desgastes y distanciamientos públicos que derivaron en su divorcio en 1990. En sus últimos años, Castiglione se alejó paulatinamente del circuito comercial para enfocarse en la docencia y en proyectos teatrales de corte más íntimo.

El histrión falleció prematuramente el 21 de mayo de 2000, a los 54 años, a causa de un cáncer de colon. Entre sus papeles cinematográficos más recordados por el público permanece el del estricto Sargento Vinagre en la saga humorística Brigada explosiva.

A pesar del paso del tiempo, parece ser que Moria Casán no olvida por completo a su ex esposo fallecido, pues durante un programa en 2025, rompió en llanto al recordarlo.

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