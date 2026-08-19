Tras unos siete meses juntos, la actriz argentina Sofía Gala Castiglione, de 39 años, y el músico Fito Páez, de 63, sorprendieron al mundo del espectáculo pues en redes sociales se dio a conocer que se separaron. La pareja, que había compartido momentos públicos y privados en redes sociales y entrevistas, habría decidido poner fin a su relación recientemente.

Los detalles de su ruptura fueron revelados en el programa LAM de América TV, donde se explicaron las razones detrás de esta separación.

Sofía Gala y Fito Páez anuncian separación por estos motivos, revelan

Según dijo la panelista argentina Karina Iavícoli en LAM (América TV), Fito Páez y Sofía Gala se separaron debido a la falta de disponibilidad de tiempo de ambos, pues tienen una carrera muy activa.

Además, otro factor decisivo, habría sido un viaje reciente del intérprete de “El Amor Después Del Amor” a Bariloche, al sur de Argentina. Fito compartió fotografías en redes sociales de este paseo, donde disfrutó en compañía de Juliana Gattas, de Miranda!, Alejandro Ros y Ann de la Fuente.

“Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios. Después me dijeron que como es un tipo atractivo, con todo lo que representa. Lo que me dicen es que estuvo haciendo un viaje, que siempre está con amigas, colegas, a partir de ese momento están distanciados. No le habría gustado mucho (a Sofía)”, dijo Karina Iavícoli en LAM.

¿Quién es Sofía Gala, ahora enovia de Fito Páez?

Sofía Gala Castiglione tiene 39 años (nació el 24 de enero de 1987 en Buenos Aires, Argentina). Es hija de la actriz y conductora Moria Casán y del actor Mario Castiglione.

Sofía es actriz desde 1994, y ha tenido varias participaciones en cine, teatro y televisión. Ha sido reconocida con premios como el Cóndor de Plata y el galardón a Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián por su papel en Alanis.

La intérprete ha llamado la atención del público recientemente debido a su trabajo protagónico en la serie de Netflix Moria, que retrata la vida de su madre, conocida como La One. Sofía interpreta a la Moria Casán de los 70.

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