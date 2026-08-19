El fichaje del América que era el deseo del Cruz Azul, pero un terrible error lo terminó por alejar

El fichaje del América que era el deseo del Cruz Azul

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el Club América ya tiene casi cerrado a su refuerzo en la delantera para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se trata nada menos que del colombiano Miguel Borja, quien el certamen pasado estuvo cerca de Cruz Azul.

El Colibrí estuvo en el radar de La Máquina por varios torneo y en enero de 2026 estuvo cerca de ser ariete cementero, pero al final no se concretó el movimiento y los cremas se le adelantaron a los celestes.

Miguel Borja, atacante de 33 años de edad, está muy cerca de ser nuevo elemento de las Águilas. El cuadro azulcrema está negociando con el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos en una operación de compra cercana a los 2 millones de dólares, aunque no es cifra oficial.

América acelera en el fichaje de Borja

El Colibrí es exjugador de River Plate y fue mundialista por Colombia en Rusia 2018, pero en la actualidad no vive su mejor momento y tras un breve paso por el balompié emiratí se dice que aceptó de inmediato la propuesta de unirse al América y firmar un contrato de largo plazo con el conjunto de la Liga MX.

De acuerdo con diversos reportes, Borja será futbolista del América por tres años. La voluntad del ariete colombiano fue clave para que las negociaciones entre el Al-Wasl y los millonetas puedan llegar a buen puerto.

Miguel Ángel Borja llegaría a la Ciudad de México el viernes y sería una de las alternativas del entrenador Guillermo Almada, quien ahora tiene a varios futbolistas de diversos roles y perfiles.

Con Borja las Águilas tienen como opciones en el eje del ataque a Henry Martín, quien también tiene 33 años, así como los juveniles Alejandro Cárdenas (20), Patricio Salas (22) y Esteban Lozano (23).

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