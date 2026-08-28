El Milan define el futuro de Santi Giménez en el club y el mexicano podría pasar el peor momento de su carrera

Santiago Giménez podría vivir los peores seis meses de su carrera futbolística si no encuentra un equipo al cual mudarse antes de que cierre el mercado de fichajes. El delantero mexicano ya fue notificado por el cuerpo técnico de Ruben Amorim que no entra en los planes del técnico portugués y podría pasar la primera parte de la temporada sin jugar un solo minuto con los rossoneri.

“Santi Giménez, Fikayo Tomori y Youssouf Fofafa no serán reintegrados al equipo si no encuentran un nuevo club. Somos profesionales, así que, si pasa, les proporcionaremos todas las facilidades que necesiten para desempeñar sus funciones al máximo de sus capacidades”, dejó en claro el entrenador portugués Rubén Amorim en conferencia de prensa.

El futuro de Santi Giménez podría estar en la liga de Portugal

Santi Giménez llegó al AC Milan después de convertirse en una figura del Feyenoord en la Eredivisie; sin embargo, el delantero mexicano no ha podido desempeñarse de buena forma con el conjunto de la Serie A y su salida sería inminente del cuadro italiano.

Según diversos reportes, Santiago Giménez podría convertirse en nuevo jugador del Porto, equipo que en su historia ha contado con la presencia de diversos jugadores mexicanos como: Héctor Herrera, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Miguel Layún.

En caso de que Santi Giménez arribe al conjunto portugués para esta temporada, el mexicano deberá de ganarse un lugar en el actual campeón de su liga local, ya que en la actualidad Samu Aghehowa es el actual delantero del Porto y que ha mostrado un gran nivel futbolístico en el terreno de juego.

Estos son los números de Santi Giménez con el AC Milan

Santi Giménez cumplió un sueño al llegar al AC Milan, el equipo de sus amores cuando era niño, lamentablemente para el mexicano su rendimiento y las lesiones no dejaron que tuviera un buen momento en el equipo italiano que apostó por él hace un par de temporadas.

El ariete azteca disputó 37 compromisos en su etapa en el Milan, consiguiendo siete goles y seis asistencias con la camiseta del conjunto rossoneri. Tras las declaraciones de Ruben Amorim, el mexicano deberá de seguir su carrera profesional en otra liga.

Santiago Giménez debe de recuperar el nivel con el que alguna vez impresionó al viejo continente en el Feyenoord, ya que un bajón de nivel podría generar que el hijo del Chaco Giménez vuelva a la Liga MX pronto.

DCO