¡Hermoso momento! Grand Prix de Amazonas 2025 termina con el festejo de ambos equipos arriba del ring

El Grand Prix de Amazonas 2025 terminó con un emotivo momento entre todas las participantes. Después de que Persephone levantó el título y sus compañeras subieron al ring para festejar con ella, el equipo internacional decidió unirse a las celebraciones y que la rivalidad se quedara en el cuadrilátero.

En el video se puede ver a 17 gladiadoras formar un círculo y adentro se encuentra la campeona, quien comienza a sacar algunos pasos de baile e invita a las demás a pasar al frente para festejar en armonía; sin embargo, la luchadora que no estaba en la celebración era Thekla, pues la austríaca se encontraba en la orilla del ring tratando de recuperarse después de la tremenda lucha que protagonizó con Persephone.

Por segundo año consecutivo, el trofeo del Grand Prix de Amazonas se quedó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues en 2024 la monarca fue Reyna Isis, quien en esta edición compitió con el equipo mexicano, pero no logró llevarse el bicampeonato.

Estas son las 5 campeonas del Grand Prix de Amazonas

Una edición más del Grand Prix de Amazonas llegó a su fin y con eso una nueva gladiadora se une a la lista de campeonas de este torneo, el cual inició un 8 de octubre de 2021, pues estos 30 días son el Mes de las Amazonas para el CMLL.

En 2021, Dark Silueta consiguió quedarse con el título y que la primera edición de la competencia se quedara en México. Un año más tarde, la panameña Dalys arribó a la Ciudad de México y sintió la gloria en el centro del cuadrilátero de la Catedral de la Lucha Libre.

En 2023, Tessa Blanchard, del equipo internacional, apagó la euforia de la afición mexicana tras conseguir el trofeo, pero para la edición de 2024, Reyna Isis volvió a poner en lo más alto al conjunto mexicano y este año Persephone le otorga al equipo del CMLL su segundo título al hilo.

¡Y la ganadora del #GrandPrixCMLL de Amazonas es…. Persephone!



Estos son los resultados de las peleas coestelares del Gran Prix de Amazonas

Antes de que arrancara el Grand Prix de Amazonas 2025, el Consejo Mundial de Lucha Libre tenía varias luchas coestelares para encender la euforia de la afición y prepararlos para el tremendo evento que seguía.

Todo arrancó con una ceremonia encabezada por Blue Panther y la banda de guerra del Ejército Nacional; después subieron al ring Máscara Dorada y Titán con Kemonito y terminaron venciendo a Bárbaro Cavernario y Difunto con Kemalito. El siguiente combate fue la victoria del Hechicero sobre Xelhua en una lucha relámpago.

Antes de que las 18 gladiadoras saltaran al ring, Yutani se alió con El Elemental para derrotar a los Dragones Legendario y de Fuego. Al final de la noche, Persephone demostró que la lucha profesional femenil está creciendo y que ella es una de las referentes de una nueva generación de luchadoras.

