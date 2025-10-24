Persephone vence a Thekla y se convierte en la campeona del Grand Prix de Amazonas 2025

La edición 2025 del Grand Prix de Amazonas llegó a su fin, dejando como resultado la victoria de Persephone, quien se proclama campeona por primera vez de este evento y consigue que el equipo mexicano levante su segundo título al hilo de esta competencia, pues el año pasado Reyna Isis fue la monarca.

La gladiadora azteca tuvo una lucha difícil ante Thekla, la cual casi dura una hora, pero cuando la austríaca se encontraba tirada en la lona, la mexicana se subió a la tercera cuerda y con un mortal hacia atrás, cayó encima de su rival para someterla y lograr la cuenta de tres.

Persephone se hincó en el ring y abrió las manos en señal de festejo, mientras que Thekla intentaba recuperarse del tremendo golpe que se llevó por parte de la mexicana al final del enfrentamiento.

PERSEPHONE WINS THE 2025 CMLL WOMEN'S GRAND PRIX AFTER LASTLY ELIMINATING THEKLA WITH HER MOONSAULT. 💫



The match went nearly 57 minutes!

pic.twitter.com/T2N4c79MbL — Drainmaker (@DrainBamager) October 25, 2025

Persephone recibió su título arriba del cuadrilátero y, mientras festejaba este nuevo logro en su carrera, La Catalina, una de sus mayores rivales, se subió al ring y, después de un largo tiempo, le dio la mano a su compañera, para felicitarla por ser la nueva campeona del Grand Prix.

Cabe recalcar que, en la conferencia previa al evento, la campeona remarcó que dejaría el asco que le tiene a La Catalina a un lado para hacer equipo con ella y luchar por que el campeonato se quedara en México, una misión que completó con éxito.

De igual forma, la victoria final ante Thekla generó felicidad entre la afición, pues la austríaca aseguró que ella vencería a cualquiera que se le pusiera enfrente, pues no importaba el estilo de lucha que manejaran; ella iba por la victoria, pero Persephone tenía otros planes para la perteneciente a la AEW.

Im fucken crying 😭 right now Persephone you are HER Congratulations 🎊 pic.twitter.com/Ospij8w5Xr — Deranged Yuka (@MIULOVEGANG) October 25, 2025

Persephone se mete en la lista de campeonas del Grand Prix de Amazonas, la cual tiene cuatro nombres porque este evento se comenzó a realizar desde 2021; las cinco gladiadoras que han levantado este título en la Arena México son: Dark Silueta, Dalys, Tessa Blanchard, Reina Isis y este año la nacida en El Paso, Texas, pero con raíces mexicanas, se unió al cuadro de las ganadoras.

Al final, las gladiadoras del equipo mexicano subieron al ring para festejar el triunfo de su compañero, pero eso no quedó ahí, pues las luchadoras del equipo internacional también estuvieron en el cuadrilátero para festejar todas juntas una edición más del Grand Prix de Amazonas.

Cabe recalcar que el CMLL creó este evento especial que reúne a las mejores exponentes femeninas del Consejo Mundial de Lucha Libre y a las luchadoras internacionales más destacadas de diversas promociones extranjeras como AEW. El Grand Prix se lleva a cabo en octubre por ser el Mes de las Amazonas.

DCO