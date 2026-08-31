Lionel Messi le da un autógrafo a un niño que se bajó de su carro; su papá lo obligó (VIDEO)

Lionel Messi se detuvo en el tráfico para firmarle varios autógrafos a un niño.

Lionel Messi le hizo el día a un niño que se bajó de su carro, junto con su padre, para pedirle un autógrafo al jugador del Inter Miami, a quien el papá del menor reconoció en medio del tráfico y no dudo en pedirle a su vástago que fueran rápido al vehículo del rosarino.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que el adulto le dice a su hijo que corra rápido en dirección al coche del futbolista argentino, aprovechando que en ese momento el semáforo estaba en alto.

This guy stopped his car midway, ran out with his son just to go get an Autograph from Messi.



Look at the way Messi welcomed them. 🥹❤️ pic.twitter.com/siH7EtFbHY — Omo Barca⚽️🖤 (@Tobs_fc) August 29, 2026

En un primer momento, Lionel Messi aceleró un poco y posteriormente se detuvo para bajar el vidrio y atender amablemente al niño, quien llevaba un balón de la final del Mundial 2026, un tenis y un jersey de Argentina.

“Messi, te amamos”, la frase del papá del niño a Lionel Messi

Mientras Lionel Messi firmaba con atención cada uno de los objetos que llevaba el niño, el papá del chico le dijo “Messi, te amamos. Gracias por todo”, una frase que refleja el sentir general del pueblo argentino con el astro de 39 años, quien en julio pasado se quedó muy cerca de ganar su segundo título mundial con la Albiceleste.

Posteriormente, el padre y el niño emprenden la carrera de vuelta a su auto con la felicidad de haber sido amablemente atendidos por el considerado por muchos mejor futbolista de la historia.

“¡Esooooo!“, gritó muy emocionado el papá del pequeño al final del clip que se hizo viral en redes sociales, luego de los autógrafos que les firmó Lionel Messi.

Lionel Messi pone fin a su etapa con Argentina

Lionel Messi dio a conocer este lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina después de 21 años defendiendo la camiseta de la Albiceleste.

El originario de Rosario dio a conocer esta noticia poco más de un mes después de haber perdido la final del Mundial 2026 frente a España y a unas semanas de que su padre Jorge Messi falleció.

Lionel Messi anunció su adiós de la Selección Argentina por medio de una carta, misma que, aseguró, escribió dos días después de la derrota a manos de La Roja en Nueva Jersey.

EVG