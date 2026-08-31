¡Confirmado! Alan Mozo es nuevo jugador del Cruz Azul para el Apertura 2026

Alan Mozo previo a un partido con Pachuca en el Apertura 2026.

Alan Mozo será nuevo futbolista del Cruz Azul para el Torneo Apertura 2026. El Pachuca anunció la salida de sus filas del lateral derecho, quien apenas en enero de este año se había unido a su plantilla procedente de las Chivas, y ahora comenzará una nueva etapa con los cementeros.

El mexicano volverá a la Ciudad de México cuatro años después de haber salido de los Pumas, club del cual es canterano y con el que debutó en 2015 en un partido de Copa MX.

¡¡OFICIAL!! ¡¡ALAN MOZO ES CELESTE!! 🚨🚂



Alan Mozo 🇲🇽 deja a Chivas 🐐 y llega en TRANSFERENCIA DEFINITIVA a Cruz Azul a cambio de 3.3 MDD 💸



Firmará contrato por 3️⃣ años con opción a 1️⃣ más con la Máquina ✍️



📌 Mozo se despide del Guadalajara para convertirse en el nuevo… pic.twitter.com/IrtITKvi9n — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) August 31, 2026

¿Por cuánto tiempo llega Alan Mozo a Cruz Azul?

Diversos reportes señalan que Alan Mozo firmó un contrato de tres años con Cruz Azul con opción a uno más.

El originario de la Ciudad de México dejó a Chivas para llegar en transferencia definitiva a La Máquina a cambio de 3.3 millones de dólares.

De esta manera, Cruz Azul será el cuarto club de Alan Mozo en su carrera, la cual ha desarrollado completamente en la Liga MX, y esta vez llega al segundo máximo rival de Pumas, que en el anterior Clausura 2026 perdió la final precisamente a manos de los de La Noria.

Los números de Alan Mozo con el Pachuca

Alan Mozo solamente tuvo actividad en ocho partidos oficiales con el Pachuca, cuatro de ellos en el actual Apertura 2026.

Una fractura de peroné marginó al lateral derecho mexicano de los cotejos de los Tuzos a partir de la Jornada 5 del Clausura 2026, lo que le impidió tener continuidad con los hidalguenses.

Alan Mozo solamente registró una asistencia con la camiseta del Pachuca, la cual fue en la derrota de 2-1 a manos del Columbus Crew en la primera ronda de la Leagues Cup.

El Cruz Azul, que este semestre va por el bicampeonato de la Liga MX, apuesta por el mexicano para que tenga un segundo aire en el Apertura 2026.

EVG