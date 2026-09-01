América vs Monterrey: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de semifinales de la Leagues Cup

En las semifinales de la Leagues Cup el último duelo para conocer a los finalistas enfrenta al Club América ante el Monterrey, duelo que se realiza en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles este miércoles 2 de septiembre. Es la primera vez que estas instituciones se miden en el certamen binacional.

El torneo binacional que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX está en su recta final y ya solo quedan equipos mexicanos con vida, pues además del duelo entre Águilas y Rayados, la otra semifinal es entre el Toluca y León, que se enfrentan el mismo día más temprano.

Cuando vamos juntos, somos más fuertes. ¡Esperamos verte en @LeaguesCup! 👊😁



SF ⚔️ América vs. Monterrey

📅 Miércoles 2 de septiembre, 9:30 PM (MX)

🏟️ Dignity Health Sports Park

🎟️ Boletos: https://t.co/k3UUU6V0pe

📺 Transmisión: https://t.co/PVkHImWKwZ



¡VAMOS CON TODO! 🦅 pic.twitter.com/YKqBJmyxqS — Club América (@ClubAmerica) September 1, 2026

¿Dónde ver el América vs Monterrey de la Leagues Cup?

El América vs Monterrey, partido correspondiente a las semifinales de la Leagues Cup, inicia este miércoles 2 de septiembre a las 19:30 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Apple TV.

Día: 2 de septiembre

Hora: 19:30 horas

Transmisión: Apple TV

Carson, allá nos vemos. Tenemos una semifinal en puerta. 🫡



¡VENGAAAAA, CON TODO, ÁGUILAS! 🦅 pic.twitter.com/Zb4er8dZCx — Club América (@ClubAmerica) August 31, 2026

Almeyda reconoce al América

Antes del partido entre América y Monterrey, el entrenador de los regios, Matías Almeyda, habló sobre lo difícil que será el duelo ante los capitalinos, a quienes calificó como el mejor equipo de la competencia.

“Tenemos que hacer un partido casi perfecto porque enfrentamos, como va el torneo hoy, al mejor equipo. Hoy ellos marcan que son los mejores, por números, algunas estadísticas, por puntos, por victorias, porque no perdieron. Eso no es casualidad, estamos frente a un equipo que está bien dirigido, un equipo que es bastante agresivo sin balón, donde todos corren, tienen disciplina, están ordenados y por línea están muy bien. Están muy bien en defensa, en el medio y tienen un ataque bastante peligroso”, dijo el Pelado.

Paso a paso, ¡nuestro camino en @LeaguesCup continúa! 🎯



Sigamos generando grandes atmósferas en los estadios, afición. Hacen de cada partido una fiesta de locura. 😮‍💨👌



Créditos: @gabenava pic.twitter.com/7CDnENAeux — Club América (@ClubAmerica) August 31, 2026

Almeyda, quien vive su segunda etapa en el futbol mexicano, busca tener el mismo nivel de éxito que en su aventura con el Guadalajara, institución a la recordó con motivo del choque ante América, pues el clásico de Chivas es ante las Águilas.

“Sí, como entrenador tengo un pasado en Chivas que era el Clásico más grande que tiene México y, bueno, tuvimos posibilidades de ganar, de no ganar, pero no lo miro por ese lugar, la verdad. Respeto a América como respeto a cualquier equipo”, comentó.

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